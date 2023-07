V potravinárstve a živočíšnej výrobe budú pol roka nižšie odvody

Bratislava 13. júla (TASR) - Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nebudú musieť šesť mesiacov platiť časť sociálnych odvodov za svojich zamestnancov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta, pripomenula vo štvrtok Sociálna poisťovňa (SP). Prvýkrát nebude zamestnávateľ platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024.



"Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej však bude mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa dotknutým zamestnávateľom odporúča, aby si skontrolovali a prípadne aktualizovali svoj zverejnený SK NACE (klasifikácia ekonomických činností) kód," uviedol hovorca SP Martin Kontúr.



Podľa novely zákona zamestnávateľ vykonávajúci hlavnú ekonomickú činnosť vo vybraných triedach SK NACE nebude povinný za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 odvádzať poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie.



Zamestnávateľ nebude platiť poistné z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac najviac v sume 700 eur. Kontúr spresnil, že ak ide o zamestnávateľa, ktorého zamestnanec si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) vo výške 200 eur, alebo odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci (OOP-SP) - 605,50 eura, tak poistné neplatí z rozdielu sumy 700 eur a OOP, respektíve OOP-SP. "To znamená, že v konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav zo sumy 700 eur," dodal hovorca.



Prvýkrát nebude zamestnávateľ platiť poistné za august 2023, ktoré by inak mal zaplatiť v septembri 2023 a naposledy za január 2024, ktoré by inak mal zaplatiť vo februári 2024. Zamestnávateľ má naďalej vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa.



SP zdôraznila, že bude odvodovú úľavu posudzovať výlučne podľa údajov SK NACE zverejnených v registri právnických osôb, preto zamestnávateľom, ktorých sa odvodová úľava týka, odporúča, aby si svoj zverejnený SK NACE skontrolovali, prípadne aktualizovali.