V potravinárstve SR vlani počet zamestnancov stúpol o 3,9 % na 34.205
Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov sa v sledovanom období evidovalo aj vo výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov (o 7,3 %).
Bratislava 15. marca (TASR) - V roku 2025 pracovalo v slovenskom potravinárskom priemysle 34.205 zamestnancov. Oproti roku 2024 sa stav zamestnancov zvýšil o 3,9 %. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
„Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov bolo vlani zaznamenané vo výrobe a konzervovaní hydiny, kde sa počet zamestnancov medziročne zvýšil o 28,1 %,“ priblížila.
Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov sa podľa nej v sledovanom období evidovalo aj vo výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov (o 7,3 %), vo výrobe cestovín (o 6,8 %) alebo aj vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov (o 5,5 %).
„Najvýraznejšie medziročné zníženie počtu zamestnancov v roku 2025 nastalo vo výrobe destilovaných alkoholických nápojov (o 11,7 %). Zníženie priemerného počtu zamestnancov nastalo aj vo výrobe piva a sladu, a to o 3,3 %,“ dodala hovorkyňa SPPK.
„Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov bolo vlani zaznamenané vo výrobe a konzervovaní hydiny, kde sa počet zamestnancov medziročne zvýšil o 28,1 %,“ priblížila.
Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov sa podľa nej v sledovanom období evidovalo aj vo výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov (o 7,3 %), vo výrobe cestovín (o 6,8 %) alebo aj vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov (o 5,5 %).
„Najvýraznejšie medziročné zníženie počtu zamestnancov v roku 2025 nastalo vo výrobe destilovaných alkoholických nápojov (o 11,7 %). Zníženie priemerného počtu zamestnancov nastalo aj vo výrobe piva a sladu, a to o 3,3 %,“ dodala hovorkyňa SPPK.