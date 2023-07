Výrobca džínsov Levi Strauss sa v 2. kvartáli prepadol do straty

San Francisco 8. júla (TASR) - Americký výrobca džínsov Levi Strauss zaznamenal v 2. štvrťroku súčasného obchodného roka stratu, keď na jednej strane firme klesli tržby a na druhej ju zaťažili zvýšené náklady. Informovali o tom agentúra Reuters a stanica CNBC.



Spoločnosť zaznamenala v 2. kvartáli obchodného roka 2022/2023, čo znamená obdobie od marca do konca mája, čistú stratu 1,6 milióna USD (1,47 milióna eur). V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 49,7 milióna USD.



Po úprave o mimoriadne položky evidovala spoločnosť zisk 15 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 87 %. Napriek nepriaznivým výsledkom prekonala firma očakávania trhov. Upravený zisk na akciu dosiahol štyri centy, zatiaľ čo analytici počítali iba s tromi centami.



Tržby v 2. kvartáli obchodného roka dosiahli 1,3 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 9 %, najvýraznejší od 1. štvrťroka 2021.



Vzhľadom na vývoj na trhu výrobca džínsov uviedol, že zníži ceny niektorých produktov. Zároveň zhoršil odhad tohtoročného upraveného zisku aj tržieb. V prípade upraveného zisku očakáva Levi Strauss tento zisk na akciu v rozmedzí od 1,10 USD do 1,20 USD, pričom pôvodne firma počítala s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,30 USD až 1,40 USD. V prípade tržieb očakáva firma ich zvýšenie o 1,5 % až 2,5 %. Pôvodne bola horná hranica odhadovaného rastu stanovená na 3 %.



(1 EUR - 1,0888 USD)