Iránsky prezident Rúhání vylúčil svoje odstúpenie

Teherán 16. februára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v nedeľu vylúčil svoje odstúpenie a prisľúbil, že funkčné obdobie dokončí. Rúhání však podotkol, že od svojho zvolenia už dvakrát ponúkol demisiu.



Rúhání pred všeobecnými voľbami, ktoré sa budú konať na budúci týždeň v piatok, vyzval voličov na účasť, a to napriek tomu, že mnohí umiernení a reformní kandidáti boli z tohto procesu vylúčení.



V krajine sa začali šíriť správy, že 71-ročný Rúhání, ktorého druhý mandát v pozícii hlavy štátu vyprší na budúci rok, plánuje odstúpiť, ale jeho úrad to vyvrátil.



Prezidentova vláda je kritizovaná za stav ekonomiky Iránu postihnutého sankciami a nesplnenie predvolebných sľubov. Zástancovia tvrdej línie napádajú jeho administratívu pre vyjednávanie o jadrovej dohode so svetovými mocnosťami, ktoré začali stagnovať, keď USA jednostranne odstúpili od danej zmluvy a obnovili svoje prísne sankcie voči Teheránu.



"Moje odstúpenie by nedávalo veľký zmysel. Ľuďom sme dali sľuby a tie budeme naďalej napĺňať i napriek súčasnej ekonomickej situácii a nátlaku zo strany nepriateľa," vyhlásil iránsky prezident, ktorého slová cituje tlačová agentúra AFP.



Rúhání - umiernený konzervatívec - pripustil, že v minulosti chcel z postu hlavy štátu odstúpiť dvakrát, ale v každom prípade to najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí zamietol.