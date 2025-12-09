Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na horách sa prejaví výrazný nápor teplého vzduchu, informuje SHMÚ

Vplyvom výrazného náporu teplého vzduchu meteorológovia dokonca očakávajú, že na horských staniciach dôjde k novým denným teplotným rekordom.

Bratislava 9. decembra (TASR) - V stredu (10. 12.) vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu, v dôsledku inverzie sa však prejaví najmä vo vyšších polohách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Vplyvom výrazného náporu teplého vzduchu meteorológovia dokonca očakávajú, že na horských staniciach dôjde k novým denným teplotným rekordom. „Najteplejšie bude nad inverznou vrstvou v polohách približne 800 až 1200 metrov nad morom, kde v stredu okolo obedňajších a skorých popoludňajších hodín pri slnečnom počasí očakávame 11 až 14 stupňov Celzia,“ uvádzajú.

„Takto teplo môže byť lokálne aj v nižších polohách, ale len tam, kde sa nízka oblačnosť rozpadne,“ dodávajú meteorológovia s tým, že zmenšenie oblačnosti v nižších polohách očakávajú len ojedinele, najvyššia šanca je v Žilinskom kraji a na hornom Spiši.

Krátkodobé výrazné oteplenie na horách bude len prechodné. Už vo štvrtok (11. 12.) postúpi od západu do našej oblasti studený front. Bude však nevýrazný a vo vyššom tlaku vzduchu sa bude navyše aj rozpadávať. „Prinesie len mierne ochladenie a minimum zrážok. Na zásadnejšiu zmenu v počasí si ešte budeme musieť počkať,“ dodáva SHMMÚ.
