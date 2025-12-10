Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda bude oblačná a zamračená

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty sa budú pohybovať okolo 4 až 9 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Oblačno až zamračené. Teploty 4 až 9 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 6 až 9 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 7 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
