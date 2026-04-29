Pozor na nočný mráz: Postihnúť môže väčšinu územia SR

Na snímke marhuľový sad. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Meteorológovia očakávajú v najbližších dňoch nočný mráz vo vegetačnom období, ktorý môže postihnúť väčšinu územia Slovenska. Vydali preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do štvrtka 30. apríla. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Mráz predpokladá SHMÚ vo všetkých okresoch s výnimkou Sobraniec, Michaloviec a Trebišova. V noci zo stredy na štvrtok očakáva pokles teploty vzduchu vo výške dvoch metrov nad povrchom na mínus jeden až mínus päť stupňov Celzia.

Meteorológovia upozorňujú, že očakávaný mráz je v tomto ročnom období zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu.
