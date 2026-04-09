SHMÚ chce čistiť monitorovacie objekty podzemných vôd za 142.478 eur
Predmetom zákazky je čistenie 280 monitorovacích objektov podzemných vôd metódou airlift.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) chce čistiť objekty monitorovania podzemných vôd Štátnej hydrologickej siete na Slovensku v rokoch 2026 až 2027. Vyhlásila preto tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 142.478 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je čistenie 280 monitorovacích objektov podzemných vôd metódou airlift. Zákazka je rozdelená na dva časti. „Jedna časť predstavuje čistenie 195 objektov na území Žitného ostrova a západného Slovenska. Časť dva predstavuje čistenie 85 objektov na strednom a východnom Slovensku,“ priblížil SHMÚ.
