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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Z toho je 11 opatrení legislatívnej povahy v podobe návrhu zákona, 32 opatrení sa bude realizovať do konca roka v podobe legislatívnych alebo nelegislatívnych návrhov a šesť opatrení je aktuálne už v legislatívnom procese. Zmeny sa týkajú napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Vláda zároveň požiadala Národnú radu SR o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda schválila účasť podielového fondu Vosem Fond nájomného bývania správcovskej spoločnosti Vosem Capital na štátom podporovanom nájomnom bývaní v právnom postavení investičného partnera v súlade so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania. Na svojom stredajšom rokovaní zároveň odobrila návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda na stredajšom rokovaní schválila za kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na šesťročné funkčné obdobie Jakuba Chytila. Národnej rade (NR) SR ho následne navrhne na zvolenie do funkcie. Vyplýva to z návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý na vládu predložil minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 3. júna (TASR) - Do konca implementácie Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR má Slovensko predložiť už len jednu, poslednú žiadosť o platbu, ktorej vyplatenie je podmienené splnením všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov. Deviata žiadosť o platbu v predpokladanej výške 647 miliónov eur s 55 cieľmi a míľnikmi by mala byť Európskej komisii predložená na konci júla 2026. Vyplýva to zo správy o pokroku v implementácii plánu obnovy k 31. máju, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 3. júna (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odpredá mestskej časti Bratislava - Petržalka 17,6 hektára (ha) pozemkov, do ktorých spadá jazero Veľký Draždiak a priľahlé oblasti. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda schválila zmenu a doplnenie úlohy v rámci prípravy rýchlostnej cesty R8. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávanie na spracovateľa informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene do 31. augusta 2026 a na spracovateľa správy o hodnotení EIA do 31. júla 2027. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády, ktorý na rokovanie kabinetu v stredu predložil minister dopravy.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda schválila účasť podielového fondu Vosem Fond nájomného bývania správcovskej spoločnosti Vosem Capital na štátom podporovanom nájomnom bývaní v právnom postavení investičného partnera v súlade so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania. Na svojom stredajšom rokovaní zároveň odobrila návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda na stredajšom rokovaní schválila za kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na šesťročné funkčné obdobie Jakuba Chytila. Národnej rade (NR) SR ho následne navrhne na zvolenie do funkcie. Vyplýva to z návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý na vládu predložil minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Bratislava 3. júna (TASR) - Do konca implementácie Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR má Slovensko predložiť už len jednu, poslednú žiadosť o platbu, ktorej vyplatenie je podmienené splnením všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov. Deviata žiadosť o platbu v predpokladanej výške 647 miliónov eur s 55 cieľmi a míľnikmi by mala byť Európskej komisii predložená na konci júla 2026. Vyplýva to zo správy o pokroku v implementácii plánu obnovy k 31. máju, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 3. júna (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odpredá mestskej časti Bratislava - Petržalka 17,6 hektára (ha) pozemkov, do ktorých spadá jazero Veľký Draždiak a priľahlé oblasti. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 3. júna (TASR) - Vláda schválila zmenu a doplnenie úlohy v rámci prípravy rýchlostnej cesty R8. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávanie na spracovateľa informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene do 31. augusta 2026 a na spracovateľa správy o hodnotení EIA do 31. júla 2027. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády, ktorý na rokovanie kabinetu v stredu predložil minister dopravy.