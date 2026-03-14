Febiofest Bratislava si filmom Vadí - nevadí pripomína E. Borušovičovú
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava (11. - 17. 3.) si v nedeľu 15. marca pripomenie tvorbu slovenskej režisérky, scenáristky a spisovateľky Evy Borušovičovej. Organizátori jej vzdajú poctu v rámci sekcie Zrkadlo minulosti uvedením filmu Vadí - nevadí, ktorý nakrútila v roku 2001.
„Možno si niekto pamätá, bolo to obdobie, keď sa na Slovensku točilo pol filmu na rok, produkcia tu vlastne nebola. Eve Borušovičovej sa podarilo nakrútiť film, ktorý bol pohľadom na vtedajšiu Bratislavu plnú podivných figúrok a mafiánov,“ povedal pre TASR Ondrej Starinský, umelecký riaditeľ festivalu, ktorý si režisérku pripomenie takmer rok po jej predčasnej smrti.
Dej filmu sa odohráva počas jedného víkendu v Bratislave a jej okolí. Pred mikrofónom alternatívnej rozhlasovej stanice sedí moderátor Galager a predpovedá náročnú noc a ešte horší víkend. „Ukáže sa, že bude mať pravdu. Pašo je trochu problémový spevák, ktorého práve vyhodili zo skupiny, Jazmína má pred sebou posledný termín na odovzdanie diplomovky a za sebou niekoľko únavných hodín v kaviarni, kde si privyrába ako čašníčka. Keď sa títo dvaja stretnú, nedopadne to najlepšie,“ približuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) snímku, v ktorej sa postupne objavujú stále ďalšie a ďalšie postavy a situácia sa komplikuje. „Pri tom všetkom nie je jednoduché prežiť do pondelka, pretože - ako sa vyjadrí jeden z hrdinov filmu - ‚na Slovensku je to ako v Taliansku, ale ešte o niečo horšie, lebo je nás málo a všetci sa poznáme‘,“ dodáva SFÚ.
Film Vadí nevadí bol posledným režijným počinom zosnulej režisérky Evy Borušovičovej (1970 - 2025), výraznej osobnosti slovenskej kinematografie. „V diele sa naplno odráža jej cit pre detail, presné zachytenie medziľudských vzťahov a jemne ironický pohľad na svet,“ poznamenáva SFÚ k akčnej komédii, ktorá sa dnes už nehrá ani v kinách, ani v televízii. Borušovičová ju vytvorila spolu so svojou sestrou Soňou.
Vo filme účinkujú Alexander Bárta, Anna Šišková, Boris Farkaš, Zuzana Fialová, Ady Hajdu, Richard Stanke, Dušan Cinkota, Slávka Halčáková, Csongor Kassai a ďalší.
