Celeste Buckingham vydáva slovenskú novinku Milý Budúci
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Speváčka a autorka Celeste Buckingham prichádza s novou slovenskou skladbou Milý Budúci. Text, na ktorom pracovala niekoľko rokov, nevznikol po rozchode, ale počas vzťahu - ako úprimný odkaz dospelej ženy adresovaný tomu, kto raz príde. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.
Text skladby mala Celeste vo svojom archíve niekoľko rokov, pretože pri skladaní piesní v slovenčine sa necíti natoľko isto ako v angličtine. „Keď som si čítala ten text a skúšala rôzne melodické linky, pochopila som, že nie je napísaný ako klasická slovenská popová skladba. Nemá typickú rýmovú štruktúru, ale znie skôr ako list niekomu. Tak vznikol celý nápad - odprezentovať ho ako zaspievaný list tomu milému budúcemu partnerovi,“ vysvetľuje Celeste.
Hoci by sa mohlo zdať, že pieseň je reakciou na koniec vzťahu, opak je pravdou. „Vzniklo to počas vzťahu, keď som si hovorila, že dúfam, že tento bude ten správny človek. Chcela som trochu viac romantiky vrátiť aj do svojho života ako dospelá žena - tá láska musí pretrvať, musí byť skutočná a hlboká,“ priznáva speváčka. V texte tak vymenúva, čo od partnera očakáva aj čo je ochotná ponúknuť.
„Človek, ktorý berie život s ľahkosťou, váži si a rešpektuje ženy - to sú také tri hlavné veci. My ženy sa dnes vieme o seba postarať, partnera na ochranu ako takú nepotrebujeme, ale je vždy príjemné, keď sa partner vie postaviť aj za svoju ženu či partnerku,“ dopĺňa Celeste.
Videoklip k singlu Milý Budúci nakrútil režisér Michal Nemtuda. „Keď mi to Celeste poslala prvýkrát, bol som prekvapený, že je to v slovenčine. Ja milujem slovenčinu a o to viac, keď ju spieva Celeste - v piesni cítim akýsi gospel a inú hodnotu toho slova,“ priblížil režisér. Spolu so speváčkou vymysleli príbeh ženy, ktorá vo svojom živote postupne stretáva troch rôznych mužov, no nie každý z nich sa ukáže byť tým pravým. Záver klipu zostal zámerne otvorený. V troch mužských úlohách sa vo videoklipe predstavili slovenskí herci Branislav Deák, Adam Jančina, ako aj model a herec Benjamín Árvay.
