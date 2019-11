Abranovce sa pýšia najvyšším počtom traktorov na počet obyvateľov

Na snímke interiér gréckokatolíckeho chrámu Narodenia presvätej Bohorodičky v Abranovciach. Abranovce, 1. novembra 2019. Foto: TASR - Maroš Černý

V kostole sa nachádza obraz od J. Kenedicha

Na snímke dočasný duchovný správca farnosti Abranovce a zároveň archivár Arcibiskupského úradu v Prešove Gabriel Székely. Abranovce, 1. novembra 2019. Foto: TASR - Maroš Černý

Na snímke 86-ročná Katarína Petrušková z Abranoviec. Abranovce, 1. novembra 2019. Foto: TASR - Maroš Černý

Obyvatelia obce sa v minulosti venovali prevažne poľnohospodárstvu

Na snímke starosta obce Abranovce Stanislav Volanský pred budovou materskej školy. Abranovce, 1. novembra 2019. Foto: TASR - Maroš Černý

Abranovce 2. novembra (TASR)- Takmer v každom druhom dvore v Abranovciach neďaleko Prešova nájdete traktor. Je jednou z obcí s najvyšším počtom traktorov na počet obyvateľov. Miestni ich používajú na obrábanie polí, ale i pri práci v lese." povedal pre TASR Abranovčan Radovan Rajna." doplnil starosta obce Stanislav Volanský.V súčasnosti má obec podľa jeho slov 697 obyvateľov. "" priblížil starosta obce.Ako ďalej povedal, majú rozpracované projekty na chodníky a chcú opraviť požiarnu zbrojnicu. "," priblížil starosta obce.Turistov láka pohľad z hornej časti Abranoviec, odkiaľ je možné vidieť panorámu Šariša. "," povedal dočasný duchovný správca farnosti Abranovce Gabriel Székely.Z Abranoviec je možné sa dostať i k neďalekému hrádku Bodoň. Ide o stredovekú fortifikáciu, ktorá leží v katastri obce Lesíček.," dodal Volanský.Gréckokatolícky chrám v Abranovciach je zasvätený sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Bol postavený v roku 1867 a v septembri o rok neskôr bol posvätený. Viac razy bol renovovaný, naposledy v septembri tohto roku ho posvätil gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak.," uviedol pre TASR dočasný duchovný správca farnosti Abranovce a zároveň archivár Arcibiskupského úradu v Prešove Gabriel Székely.V chráme sa nachádza i dielo rímskokatolíckeho kňaza, ktorý kedysi pôsobil v susednej obci Kokošovce. "," priblížil Székely.Vo farnosti sa podľa jeho slov trikrát uskutočnili misie a pochádza odtiaľ i nebohý gréckokatolícky biskup Ján Hirka, ktorý je pochovaný spolu so svojimi rodičmi neďaleko chrámu.," povedal Székely.Zaujímavosťou v obci je i drevená zvonica, ktorá v minulosti slúžila i ako márnica. V roku 1831, keď v Uhorsku prvýkrát vyčíňala epidémia cholery, zahynulo v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia v Abranovciach viacero ľudí." dodal Székely.Obec Abranovce v okrese Prešov vznikla v 13. storočí. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1320 a ide o listinu Jágerskej kapituly potvrdzujúcu vymedzenie chotára majetku Zbeh, ktorý susedil s majetkom Abranoviec. Jej názov bol odvodený od mena Obran." uviedol pre TASR historik poverený vedením Krajského múzea v Prešove Jozef Kušnír.Podľa jeho slov veľmi zaujímavý je erb obce so symbolikou lesnej zveri. Tvorí ho v modrom štíte na zelenej pažiti vztýčená zlatá kuna so strieborným bruškom. Jeho predlohou bol atramentový odtlačok typária obce z konca 18. storočia.Ako doplnil starosta obce Stanislav Volanský, Abranovce patrili medzi menšie dediny s výlučne poddanským obyvateľstvom. "," priblížil.V roku 1828 mala obec 343 obyvateľov. V roku 1900 žilo v obci 240 obyvateľov a v roku 1970 sa ich počet zvýšil na 428. V súčasnosti žije v Abranovciach 697 ľudí.," povedal starosta." zaspomínala si 86-ročná Katarína Petrušková z Abranoviec.Pamätá si i bombardovanie Prešova lietadlami Červenej armády počas druhej svetovej vojny. Mala vtedy 11 rokov. "," dodala Petrušková.