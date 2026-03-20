B. Bystrica s príchodom jari zintenzívnila starostlivosť o ihriská
Autor TASR
Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Banskobystrická samospráva sa stará o desiatky verejných ihrísk, pieskovísk a stovky herných prvkov. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) realizujú ich údržbu a kontrolu počas celého roka, s príchodom teplejšieho počasia starostlivosť o detské ihriská zintenzívňujú. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Mestská organizácia ZAaRES sa stará o 83 verejných detských ihrísk a 62 pieskovísk, ktoré spolu obsahujú vyše 460 herných prvkov. Ďalších 26 detských ihrísk sa nachádza v areáloch materských škôl. Pracovníci ZAaRES-u detské ihriská kontrolujú pravidelne minimálne raz za tri mesiace, počas jarného obdobia sa starostlivosť zintenzívňuje.
„V súčasnosti sa sústreďujeme na dezinfekciu a údržbu 62 mestských pieskovísk, v súlade s platnou legislatívou. Zároveň kontrolujeme detské ihriská a podľa potreby postupne obnovujeme herné prvky, aby boli bezpečné. Ide najmä o opravy dopadových plôch, výmenu poškodených preliezok či obnovu náterov konštrukcií,“ priblížila Ivana Luhová z úseku športu a ihrísk ZAaRES-u.
Okrem pravidelnej údržby a bežných opráv samospráva detské ihriská modernizuje a dopĺňa aj o nové prvky. Nová dopadová plocha pribudla počas uplynulého roka vo vnútrobloku medzi ulicami Sitnianska a Tatranská, výmenou prešli i herné prvky na Beskydskej a Tulskej ulici. Na ihriskách na Wolkerovej, Kalinčiakovej, Bakossovej a Strážovskej ulici boli vymenené pôvodné vahadlové hojdačky, nová hojdačka pribudla aj na ihrisku na Triede SNP.
Samospráva pripomína, že podmienky využívania detských ihrísk a ich zariadení, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta, upravuje prevádzkový poriadok. Radnica tiež žiada, aby v prípade akéhokoľvek prevádzkového problému alebo znečistenia areálu verejnosť kontaktovala pracovníkov ZAaRES-u alebo mestský úrad. Zoznam všetkých mestských detských ihrísk a pieskovísk je dostupný na webovej stránke mesta.
