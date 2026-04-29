B. Bystrica:Detská nemocnica bude 8. mája fungovať v obmedzenom režime
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici bude v piatok 8. mája, v Deň víťazstva nad fašizmom, poskytovať len bezodkladnú lekársku starostlivosť v rovnakom režime ako počas dní pracovného pokoja. Informovala o tom DFNsP na sociálnej sieti.
„Ambulancie a lekáreň budú v tento deň mimo prevádzky. Všetkých pacientov, ktorí majú termíny vyšetrení či iných úkonov naplánované na tento deň, budeme kontaktovať na účel zmeny termínu. Úprimne nás mrzí vzniknutá situácia. Budeme sa snažiť nájsť optimálne riešenie pre každého pacienta,“ uviedla detská nemocnica.
K rovnakému kroku pristúpila aj Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici, ktoré to na sociálnej sieti oznámili už minulý týždeň.
V Rooseveltovej nemocnici budú 8. mája poskytovať len akútnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Uvedomujeme si, že zmena plánovaných termínov môže spôsobiť komplikácie, ale robíme všetko preto, aby bol dosah tejto situácie, čo najmenší a aby pacienti dostali nový termín v čo najkratšom čase,“ zdôraznila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Podľa nej plánované hospitalizácie a operačné výkony presunú na náhradné termíny. O všetkých zmenách budú pacienti informovaní príslušnou klinikou alebo oddelením. Platí to aj v prípade vyšetrení, ako CT, MR, RTG, sono a mamografia.
SÚSCCH poskytne 8. mája zamestnancom na svojich pracoviskách pracovné voľno. „V tento deň nebudeme poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Lôžková časť bude zabezpečovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak mal niekto na tento deň naplánovaný termín na ambulantné vyšetrenie, budú ho kontaktovať naši zamestnanci s cieľom dohodnutia náhradného termínu,“ konštatoval SÚSCCH.
