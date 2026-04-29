BARISTA: Pri príprave mliečnej peny nesmie byť mlieko prehriate
Odborný kurz latte artu predstavil účastníkom techniky prípravy mliečnej peny a základy zdobenia kávy.
Bratislava 29. apríla (Teraz.sk) - Pri príprave mliečnej peny je dôležité neprehriať mlieko, keďže vysoká teplota môže zhoršiť jeho štruktúru aj chuť. „Rovnako je potrebné dbať na to, aby pena nebola „suchá", ale mala hladkú a lesklú konzistenciu," pre Teraz.sk to konštatoval barista Šimon Pipka.
Významnú úlohu pri nalievaní podľa neho zohráva aj správny uhol kanvičky a plynulosť pohybu, ktoré ovplyvňujú výsledný tvar vzoru.
Baristické zručnosti, ako sú techniky šľahania mlieka, potrebné na prípravu mliečnej peny, alebo správna príprava espressa, si osvojovali účastníci odborného kurzu latte artu, konal sa 28. apríla v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Tchibo.
Praktická časť kurzu bola zameraná najmä na nácvik základného vzoru srdca. Barista účastníkom predviedol aj ďalšie techniky latte artu, napríklad vzor ruže. „Dôraz sa kládol na správnu teplotu mlieka, jeho konzistenciu a techniku šľahania, pričom cieľom je vytvoriť jemnú, krémovú penu bez veľkých bublín," spresnil. Súčasťou kurzu bolo aj oboznámenie sa s obsluhou profesionálnych kávovarov.
Latte art je v súčasnosti súčasťou modernej kávovej kultúry a ovplyvňuje spôsob podávania nápojov. Kurz tak poskytol účastníkom praktické zručnosti, ktoré môžu využiť najmä pri príprave kávy na domácich kávovaroch.
Významnú úlohu pri nalievaní podľa neho zohráva aj správny uhol kanvičky a plynulosť pohybu, ktoré ovplyvňujú výsledný tvar vzoru.
Baristické zručnosti, ako sú techniky šľahania mlieka, potrebné na prípravu mliečnej peny, alebo správna príprava espressa, si osvojovali účastníci odborného kurzu latte artu, konal sa 28. apríla v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Tchibo.
Praktická časť kurzu bola zameraná najmä na nácvik základného vzoru srdca. Barista účastníkom predviedol aj ďalšie techniky latte artu, napríklad vzor ruže. „Dôraz sa kládol na správnu teplotu mlieka, jeho konzistenciu a techniku šľahania, pričom cieľom je vytvoriť jemnú, krémovú penu bez veľkých bublín," spresnil. Súčasťou kurzu bolo aj oboznámenie sa s obsluhou profesionálnych kávovarov.
Latte art je v súčasnosti súčasťou modernej kávovej kultúry a ovplyvňuje spôsob podávania nápojov. Kurz tak poskytol účastníkom praktické zručnosti, ktoré môžu využiť najmä pri príprave kávy na domácich kávovaroch.