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Beethovenova ulica v Piešťanoch bude dočasne uzavretá
Dôvodom je slávnostné otvorenie nového cyklochodníka Pod Párovcami.
Autor TASR
Piešťany 3. júna (TASR) - Beethovenova ulica v Piešťanoch bude vo štvrtok (4. 6.) v čase od 17.00 do 18.00 h dočasne uzavretá. Dôvodom je slávnostné otvorenie nového cyklochodníka Pod Párovcami. Informovala o tom piešťanská samospráva na svojom webe.
Mesto žiada vodičov a obyvateľov, aby sa počas dopravného obmedzenia predmetnému úseku vyhli a rešpektovali pokyny organizátorov. Uzávera je podľa radnice nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného priebehu podujatia.
Mesto žiada vodičov a obyvateľov, aby sa počas dopravného obmedzenia predmetnému úseku vyhli a rešpektovali pokyny organizátorov. Uzávera je podľa radnice nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného priebehu podujatia.