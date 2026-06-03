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Beethovenova ulica v Piešťanoch bude dočasne uzavretá

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Dôvodom je slávnostné otvorenie nového cyklochodníka Pod Párovcami.

Autor TASR
Piešťany 3. júna (TASR) - Beethovenova ulica v Piešťanoch bude vo štvrtok (4. 6.) v čase od 17.00 do 18.00 h dočasne uzavretá. Dôvodom je slávnostné otvorenie nového cyklochodníka Pod Párovcami. Informovala o tom piešťanská samospráva na svojom webe.

Mesto žiada vodičov a obyvateľov, aby sa počas dopravného obmedzenia predmetnému úseku vyhli a rešpektovali pokyny organizátorov. Uzávera je podľa radnice nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného priebehu podujatia.
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