Bojnická nemocnica zaviedla objednávanie cez centrálnu recepciu
Autor TASR
Bojnice 9. apríla (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zaviedla nový spôsob objednávania do ambulancií. Po novom sa pacienti objednajú na vyšetrenie cez centrálnu recepciu. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„Už tak nie je potrebné kontaktovať jednotlivé ambulancie ani ich osobne navštevovať len kvôli objednaniu. Po novom sa môžu pacienti objednať cez centrálnu recepciu osobne alebo telefonicky, a to v pracovných dňoch od 7.00 h do 14.30 h,“ uviedla nemocnica.
Zuzana Bartovičová z marketingového oddelenia holdingu TSK Hospitals doplnila, že objednávanie cez centrálnu recepciu prináša i nový spôsob komunikácie s pacientmi, ktorým príde prostredníctvom SMS pripomienka pred vyšetrením, rovnako i upozornenie v prípade, že lekár v danom čase neordinuje alebo je ambulancia zatvorená.
Cieľom tejto zmeny je podľa Bartovičovej zvýšiť komfort pacientov a zjednodušiť celý proces objednávania, pričom tento krok má prispieť k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zároveň ušetriť čas pacientov.
„Nové centrálne objednávanie plánuje TSK Hospitals po nemocnici v Bojniciach počas apríla zaviesť i v NsP v Považskej Bystrici a NsP v Myjave,“ dodala Bartovičová.
