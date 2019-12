Bratislava 12. decembra (TASR) – Mesto Bratislava pošle mestu Prešov finančný dar 20.000 eur. Chce tak pomôcť obyvateľom Prešova, ktorých v piatok 6. decembra zasiahla tragická udalosť - výbuch plynu v bytovke na Mukačevskej ulici. Nenávratnú finančnú pomoc schválili vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci.



Mestská poslankyňa Elena Pätoprstá zároveň požiadala primátora Bratislavy Matúša Valla, aby zvážil aj zrušenie novoročného ohňostroja a ušetrené peniaze venovalo mesto ako finančný dar dotknutým obyvateľom Prešova. Pätoprstá poukázala pritom na niektoré slovenské mestá, ktoré sa pre takéto gesto rozhodli. Vallo prisľúbil, že to zváži.



Plyn vybuchol v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo sedem ľudských životov, jedna osoba je stále nezvestná. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu (7. 12.) popoludní.



Košickí mestskí poslanci schválili pomoc 50.000 eur pre mesto Prešov



Košickí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní schválili nenávratnú finančnú pomoc pre mesto Prešov v sume 50.000 eur. Ide o peniaze pre obyvateľov Prešova, ktorých v piatok 6. decembra postihla tragická udalosť výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Poslanci si v úvode rokovania uctili minútou ticha pamiatku obetí z Prešova, ako aj obete utorkovej (10. 12.) streľby v Ostrave.



Za uznesenie hlasovalo všetkých 38 prítomných poslancov. Návrh predložila viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Poskytnutie účelovej dotácie vo výške 50.000 eur určilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na pomoc pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti. Príjemca je oprávnený použiť a vyúčtovať dotáciu na financovanie výdavkov vynaložených na schválený účet najneskôr do konca roka 2020,“ uvádza sa v odobrenom dokumente.



S pozmeňujúcim návrhom poslanca Dominika Karaffu, a to znížením sumy 50.000 eur na 20.000 eur, sa poslanci nestotožnili. Karaffa návrh odôvodňoval finančnou situáciou mesta.



Poslanci zároveň odsúhlasili zriadenie transparentného účtu pre mesto Košice, má byť vedený zdarma a určený pre výnimočné a mimoriadne prípady na účel charitatívnej zbierky. „Dúfam, že nikdy nebude musieť byť použitý,“ povedal predkladateľ návrhu poslanec Ladislav Strojný.



Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.