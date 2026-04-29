D. Streda: Predstavili víťazný návrh revitalizácie Korza Bélu Bartóka
Radnica uviedla na sociálnej sieti, že verejnosť môže počas nasledujúcich dvoch týždňov zasielať svoje pripomienky, návrhy a podnety na úpravy poštou alebo elektronicky.
Autor TASR
Dunajská Streda 29. apríla (TASR) - Mesto Dunajská Streda za účasti autorského kolektívu predstavilo v stredu dopoludnia na Mestskom úrade v Dunajskej Strede formou odbornej prezentácie víťazný návrh revitalizácie Korza Bélu Bartóka. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Cieľom súťaže bolo nájsť koncepciu budúcej podoby jedného z najvýznamnejších verejných priestorov. Do súťaže bolo predložených osem návrhov. Víťazom sa stal návrh ateliéru Endorfine, ktorý podľa poroty prináša vyvážené riešenie medzi priestorovou štruktúrou, zeleňou a funkčným využitím územia. Koncepcia pracuje s ideou kontinuálnej promenády doplnenej o rôzne typy verejných priestorov.
Kľúčovým prvkom návrhu je prepracovanie predpriestoru kultúrneho domu, ktorý má obsahovať zónu na podujatia, oddychový priestor s fontánou a parkovú zeleň. Dôležitou súčasťou je aj citlivá práca so zeleňou a zachovanie existujúcich stromov. Z urbanistického hľadiska návrh prepája územie do jedného celku, posilňuje peší pohyb a postupne rieši aj organizáciu dopravy a parkovania. Projekt počíta s etapovou realizáciou v troch fázach.
Porota ocenila aj udržateľnosť, flexibilitu a realistickú realizovateľnosť návrhu, ktorý umožňuje postupný rozvoj územia bez narušenia jeho základnej koncepcie. Revitalizácia má podľa odborníkov potenciál zjednotiť fragmentované centrum mesta a prispieť k jeho dlhodobej transformácii a zvýšeniu kvality verejného priestoru.
Radnica uviedla na sociálnej sieti, že verejnosť môže počas nasledujúcich dvoch týždňov zasielať svoje pripomienky, návrhy a podnety na úpravy poštou alebo elektronicky.
Cieľom súťaže bolo nájsť koncepciu budúcej podoby jedného z najvýznamnejších verejných priestorov. Do súťaže bolo predložených osem návrhov. Víťazom sa stal návrh ateliéru Endorfine, ktorý podľa poroty prináša vyvážené riešenie medzi priestorovou štruktúrou, zeleňou a funkčným využitím územia. Koncepcia pracuje s ideou kontinuálnej promenády doplnenej o rôzne typy verejných priestorov.
Kľúčovým prvkom návrhu je prepracovanie predpriestoru kultúrneho domu, ktorý má obsahovať zónu na podujatia, oddychový priestor s fontánou a parkovú zeleň. Dôležitou súčasťou je aj citlivá práca so zeleňou a zachovanie existujúcich stromov. Z urbanistického hľadiska návrh prepája územie do jedného celku, posilňuje peší pohyb a postupne rieši aj organizáciu dopravy a parkovania. Projekt počíta s etapovou realizáciou v troch fázach.
Porota ocenila aj udržateľnosť, flexibilitu a realistickú realizovateľnosť návrhu, ktorý umožňuje postupný rozvoj územia bez narušenia jeho základnej koncepcie. Revitalizácia má podľa odborníkov potenciál zjednotiť fragmentované centrum mesta a prispieť k jeho dlhodobej transformácii a zvýšeniu kvality verejného priestoru.
Radnica uviedla na sociálnej sieti, že verejnosť môže počas nasledujúcich dvoch týždňov zasielať svoje pripomienky, návrhy a podnety na úpravy poštou alebo elektronicky.