< sekcia Regióny
Do rezervného fondu Trnavy pribudne 2,43 milióna eur
Bežné príjmy mesta dosiahli vlani 91,39 milióna eur, bežné výdavky 86,79 milióna eur. Daňové príjmy predstavovali takmer 55 miliónov eur.
Autor TASR
Trnava 29. apríla (TASR) - Do rezervného fondu mesta Trnava pribudne 2,43 milióna eur. Táto suma predstavuje finančnú hotovosť na účtoch mesta ku koncu roka 2025. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za uplynulý rok, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave na utorkovom (28. 4.) zasadnutí.
Bežné príjmy mesta dosiahli vlani 91,39 milióna eur, bežné výdavky 86,79 milióna eur. Daňové príjmy predstavovali takmer 55 miliónov eur. Príjmy z dočasného parkovania vzrástli medziročne o osem percent na 4,87 milióna eur. Kapitálové príjmy mesta vrátane rozpočtových organizácií boli vlani v objeme 4,1 milióna eur a kapitálové výdavky dosiahli 21,48 milióna eur.
Najviac kapitálových výdavkov šlo na rekonštrukciu a modernizáciu (11,57 milióna eur), nasledovali prípravná a projektová dokumentácia (2,35 milióna eur) a realizácia nových stavieb (2,3 milióna eur). Napríklad na kamerový systém bolo použitých 1,64 milióna eur, pričom táto investičná akcia pokračuje aj v tomto roku.
Príjmové finančné operácie boli vo výške 21,16 milióna eur a výdavkové finančné operácie vo výške štyroch miliónov eur. „Rozdiel medzi schodkom rozpočtu -14,76 milióna eur a zostatkom finančných operácií vo výške 17,2 milióna eur je zostatok finančných prostriedkov vo výške 2,43 milióna eur,“ ozrejmila hlavná kontrolórka mesta Monika Černayová.
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol financovaný z bankového úveru, z prostriedkov rezervného fondu a z príjmov z poplatku za rozvoj. Čerpanie rezervného fondu bolo vlani na úrovni 4,11 milióna eur. Pomer celkovej sumy dlhu mesta k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka dosiahol ku koncu roka 2025 úroveň 31,19 percenta. Pomer dlhovej služby mesta k bežným príjmom predchádzajúceho roka zníženým o cudzie zdroje bol 6,65 percenta.
