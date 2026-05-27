Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji zapojili tisíce ľudí
V celoslovenskom meradle sa počas Týždňa dobrovoľníctva 2026 zrealizovalo 526 aktivít.
Autor TASR
Prešov 27. mája (TASR) - Do aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2026 sa v Prešovskom kraji zapojilo 4931 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 18.000 hodín. Ekonomická hodnota ich práce presiahla 118.800 eur. Prešovský kraj sa tak podľa PR manažérky Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC) Evy Mikity stal jedným z najsilnejších regiónov dobrovoľníctva na Slovensku.
Ako povedala, v kraji sa uskutočnilo 164 dobrovoľníckych aktivít. Zapojili sa do nich verejnosť, školy, firmy, organizácie aj samosprávy. Oproti minulému roku ide o výrazný nárast. Počet zapojených organizácií stúpol zo 48 na 69 a počet dobrovoľníkov z 1315 na 4931.
„Tento ročník ukázal, že dobrovoľníctvo má v Prešovskom kraji silné zázemie. Pre nás je dôležité najmä to, že za číslami sú konkrétne hodiny práce, konkrétne miesta a konkrétni ľudia, ktorým tieto aktivity pomohli,“ uviedlo PDC.
Výrazný nárast účasti v Prešovskom kraji podporilo podľa Mikity aj prepojenie Týždňa dobrovoľníctva s festivalom Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj. Vďaka tomu sa dobrovoľníctvo dostalo ešte bližšie k ľuďom v mestách a obciach Prešovského kraja. Zároveň sa ukázalo, že konkrétne a dostupné príležitosti vedia osloviť jednotlivcov, školy, firmy aj celé komunity.
Dobrovoľníci pomáhali v sociálnych zariadeniach, školách, komunitách, knižniciach aj pri environmentálnych aktivitách. Venovali sa seniorom, skrášľovali verejné a školské priestory, upravovali záhrady a areály, pomáhali s praktickými úlohami aj tvorivými či voľnočasovými aktivitami.
„Týždeň dobrovoľníctva je pre mnohých ľudí prvým krokom k dobrovoľníctvu. Počas jedného týždňa si môžu bezpečne a jednoducho vyskúšať, aké to je pomáhať, bez veľkého záväzku, na konkrétnej aktivite a s jasným výsledkom. Dôležité však je, aby táto skúsenosť nezostala iba jednorazovou udalosťou. Práve na to nadväzuje platforma Dobrobáza, kde si ľudia môžu celoročne vyhľadávať dobrovoľnícke príležitosti podľa miesta, témy, času alebo typu pomoci. Zároveň si tam môžu vytvoriť vlastný dobrovoľnícky profil, ukázať, s čím vedia pomôcť, a ponúknuť svoje skúsenosti či zručnosti organizáciám, ktoré hľadajú dobrovoľníkov,“ povedala Mikita.
V celoslovenskom meradle sa počas Týždňa dobrovoľníctva 2026 zrealizovalo 526 aktivít. Zapojilo sa 9456 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 34.000 hodín. Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce presiahla 225.000 eur.
