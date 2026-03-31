DPOH projektom Otvorené javisko podporí nezávislé divadlá
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) pripravilo projekt Otvorené javisko na podporu nezávislých divadiel. Platforma pre umelcov nezávislej divadelnej a tanečnej scény sa stáva súčasťou dramaturgie divadla, poskytne priestor pre desať subjektov z nezriaďovanej divadelnej a tanečnej scény v Bratislave. TASR o tom informovala PR manažérka Lenka Leláková. Prvé hosťovanie v rámci platformy sa uskutoční v máji, ponúkne herecký koncert Táne Pauhofovej a Jany Oľhovej v projekte Petra Mazalána.
Ako ďalej uvádza divadlo, projekt vzniká vďaka podpore z Programu rozvoja mestských kultúrnych organizácií pre rok 2026 od hlavného mesta Bratislava. Otvoreným javiskom chce prispieť k stabilizácii nezávislej divadelnej scény v hlavnom meste. „A umožniť pokračovanie umeleckej činnosti tvorkýň a tvorcov, ktorí v roku 2026 nezískali potrebnú grantovú podporu z Fondu na podporu umenia,“ dodáva Leláková.
Projekt najbližšie predstaví dielo s názvom Schwanengesang D957/Labutia pieseň režiséra a operného speváka Mazalána, prvé hosťovanie sa uskutoční 21. mája. Mazalán pokračuje vo svojom tvorivom prístupe autorskej analýzy a interpretácie piesňových cyklov. „Dielo je koncertom, ktorý sa postupne premieňa na autentický príbeh ženy s onkologickou diagnózou,“ približuje DPOH.
Mazalán vo svojom diele reflektuje tabuizované ochorenie, neostáva však len pri osvete, prináša aj nádej. V diele skladateľa Franza Schuberta našiel analógiu v súčasnom svete, libreto doplnil textami dramatičky Jany Bodnárovej. V projekte sám aj účinkuje spolu s herečkami Pauhofovou a Oľhovou.
„V najbližšom období až do konca roka plánujeme v rámci projektu uvádzať na mesačnej báze predstavenia tvorivých tímov z nezávislej divadelnej scény a poskytnúť im technické a produkčné zázemie,“ hovorí k projektu Otvorené javisko umelecká riaditeľka DPOH Veronika Kolejáková. Umelcom z nezriaďovanej kultúrnej obce budú k dispozícii štyri typy priestorov - alternatívna scéna CO Kryt, javisko na Hlavnej scéne so zmenšenou kapacitou 120 miest, foyer a dve skúšobne.
Okrem Mazalána budú v DPOH so svojimi projektmi do konca roka hosťovať aj Divadlo Nude a Michal Belej, Adam Dragun, Petra Fornayová, Manuel Ronda a Tanečno, Veronika Malgot, Daniel Raček s Annou Sedláčkovou, Tomáš Danielis, Divadlo ŠEM či Odivo.
