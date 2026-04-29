Ferratový svet na Skalke po zimnej prestávke od mája opäť otvoria
Horská služba (HS) Kremnické vrchy v súvislosti s otvorením lezeckej sezóny upozorňuje návštevníkov na nevyhnutnosť dodržiavania prevádzkového poriadku na ferratách.
Autor TASR
Kremnica 29. apríla (TASR) - Po odbornej revízii a zimnej prestávke od začiatku mája opäť otvoria ferratový svet v stredisku Skalka pri Kremnici. Výnimkou bude oblasť Komín, ktorú sprístupnia v priebehu júna. Informovala o tom koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.
Riaditeľka Kultúrneho a informačného centra Zuzana Tileschová priblížila, že mesto Kremnica každý rok pred sezónou zabezpečuje kompletné revízne údržbové práce areálu, ktorých cieľom je zabezpečiť komfort a bezpečnosť pre ferratových nadšencov.
Mesto zároveň žiada návštevníkov, aby pred oficiálnym spustením sezóny na ferraty nevstupovali. V stredisku Skalka sú inštalované parkovacie terminály s možnosťou platenia za ferraty vrátanie QR kódu. Vstup je možné zakúpiť platobnou kartou aj v platobnom automate.
Horská služba (HS) Kremnické vrchy v súvislosti s otvorením lezeckej sezóny upozorňuje návštevníkov na nevyhnutnosť dodržiavania prevádzkového poriadku na ferratách. Cyprián Koreň z HS Kremnické vrchy uviedol, že tunajšie ferraty sú síce pomerne ľahko dostupné, no nejde o obyčajnú prechádzku v lese.
„Každý návštevník by mal realisticky zhodnotiť svoje schopnosti, použiť primeraný ferratový výstroj a sledovať aktuálne podmienky,“ odporučil Koreň. Radí takisto nepodceňovať počasie ani vlastnú únavu - práve tieto faktory bývajú podľa jeho slov najčastejšou príčinou problémov v teréne.
Koreň doplnil, že lezenie na ferratách podstupujú záujemcovia na vlastné riziko a je určené pre skúsených ferratistov, vybavených základným certifikovaným ferratovým setom.
Ferratové areály na Skalke sa tešia veľkej obľube, ročne ich navštívia tisícky osôb. V dvoch ferratových areáloch, ktoré sa tam nachádzajú, sa nachádza do 1000 metrov zabezpečených via ferratových ciest.
Riaditeľka Kultúrneho a informačného centra Zuzana Tileschová priblížila, že mesto Kremnica každý rok pred sezónou zabezpečuje kompletné revízne údržbové práce areálu, ktorých cieľom je zabezpečiť komfort a bezpečnosť pre ferratových nadšencov.
Mesto zároveň žiada návštevníkov, aby pred oficiálnym spustením sezóny na ferraty nevstupovali. V stredisku Skalka sú inštalované parkovacie terminály s možnosťou platenia za ferraty vrátanie QR kódu. Vstup je možné zakúpiť platobnou kartou aj v platobnom automate.
Horská služba (HS) Kremnické vrchy v súvislosti s otvorením lezeckej sezóny upozorňuje návštevníkov na nevyhnutnosť dodržiavania prevádzkového poriadku na ferratách. Cyprián Koreň z HS Kremnické vrchy uviedol, že tunajšie ferraty sú síce pomerne ľahko dostupné, no nejde o obyčajnú prechádzku v lese.
„Každý návštevník by mal realisticky zhodnotiť svoje schopnosti, použiť primeraný ferratový výstroj a sledovať aktuálne podmienky,“ odporučil Koreň. Radí takisto nepodceňovať počasie ani vlastnú únavu - práve tieto faktory bývajú podľa jeho slov najčastejšou príčinou problémov v teréne.
Koreň doplnil, že lezenie na ferratách podstupujú záujemcovia na vlastné riziko a je určené pre skúsených ferratistov, vybavených základným certifikovaným ferratovým setom.
Ferratové areály na Skalke sa tešia veľkej obľube, ročne ich navštívia tisícky osôb. V dvoch ferratových areáloch, ktoré sa tam nachádzajú, sa nachádza do 1000 metrov zabezpečených via ferratových ciest.