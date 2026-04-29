OBROVSKÝ ÚLOVOK: Odhalili nelegálnu výrobňu cigariet s tonami tabaku
Akcia s krycím názvom Timer prebiehala 23. až 27. apríla v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou.
Autor TASR
Bratislava/Ilava 29. apríla (TASR) - Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy odhalili a zlikvidovali kompletnú nelegálnu továreň na cigarety. Organizovaná skupina vyrábala cigarety bez kontrolných známok, štátu spôsobila škodu presahujúcu 2,1 milióna eur. Vo väzbe skončilo 20 obvinených. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Akcia s krycím názvom Timer prebiehala 23. až 27. apríla v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou. Na realizácii sa podieľali aj ozbrojení príslušníci Colného úradu z Bratislavy, Trenčína a príslušníci Policajného zboru. Vyšetrovatelia odhalili dve prepojené lokality. Jedna slúžila ako sklad komponentov, druhá na bývalom družstve bola plnohodnotnou nelegálnou fabrikou na cigarety. Priestory boli profesionálne upravené, odhlučnené, vybavené únikovou trasou a dokonca aj provizórnym ubytovaním pre približne 20 pracovníkov.
Pri zásahu zaistili viac ako 11,2 tony tabaku, 23.464 kusov spotrebiteľských balení cigariet, 214.700 kusov voľných cigariet, kompletnú technológiu na spracovanie tabaku, výrobu aj balenie cigariet, rušičky signálu, fotopasce a dopravné prostriedky.
„Hodnota zaistených zariadení a majetku sa odhaduje na približne 600.000 eur. Nelegálnou činnosťou vznikla Slovenskej republike predbežná odhadovaná škoda na spotrebnej dani vo výške 2,19 milióna eur, suma ešte nemusí byť konečná,“ doplnil hovorca s tým, že počas akcie zadržali 20 osôb, všetky obvinili a stíhajú ich väzobne. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.
Akcia s krycím názvom Timer prebiehala 23. až 27. apríla v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou. Na realizácii sa podieľali aj ozbrojení príslušníci Colného úradu z Bratislavy, Trenčína a príslušníci Policajného zboru. Vyšetrovatelia odhalili dve prepojené lokality. Jedna slúžila ako sklad komponentov, druhá na bývalom družstve bola plnohodnotnou nelegálnou fabrikou na cigarety. Priestory boli profesionálne upravené, odhlučnené, vybavené únikovou trasou a dokonca aj provizórnym ubytovaním pre približne 20 pracovníkov.
Pri zásahu zaistili viac ako 11,2 tony tabaku, 23.464 kusov spotrebiteľských balení cigariet, 214.700 kusov voľných cigariet, kompletnú technológiu na spracovanie tabaku, výrobu aj balenie cigariet, rušičky signálu, fotopasce a dopravné prostriedky.
„Hodnota zaistených zariadení a majetku sa odhaduje na približne 600.000 eur. Nelegálnou činnosťou vznikla Slovenskej republike predbežná odhadovaná škoda na spotrebnej dani vo výške 2,19 milióna eur, suma ešte nemusí byť konečná,“ doplnil hovorca s tým, že počas akcie zadržali 20 osôb, všetky obvinili a stíhajú ich väzobne. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.