< sekcia Regióny
Herec Géza Benkő má svoju hviezdu na chodníku slávy v Komárne
Autor TASR
Komárno 29. apríla (TASR) - Herec Géza Benkő má v Komárne svoju filmovú hviezdu. Na chodníku slávy pred kinom Tatra ju v pondelok (27. 4.) slávnostne odhalili jeho vdova, syn a priateľ Attila Tóth. Primátor Komárna Béla Keszegh skonštatoval, že hviezdy na chodníku slávy predstavujú trvalú pamiatku na ľudí, ktorí výrazným spôsobom prispeli k rozvoju komunity a kultúry v meste.
Géza Benkő sa narodil 28. októbra 1969 v Malom Kamenci, zomrel 19. novembra 2017 v Szerencsi. Počas svojej kariéry pôsobil v popredných maďarských divadlách na Slovensku - v Jókaiho divadle v Komárne, Divadle Thália v Košiciach a divadle SZEVASZ. Objavil sa aj vo viacerých slovenských filmoch.
Za svoju umeleckú činnosť získal viacero ocenení. Za výkon v Beckettovej hre Čakanie na Godota získal cenu za najlepší herecký výkon na Festivale maďarských divadiel za hranicami v Kisvárde. Neskôr získal aj ocenenie za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za predstavenie Bányavakság.
Umiestnením filmovej hviezdy na chodníku slávy si mesto Komárno uctieva filmových a divadelných umelcov spätých s Komárnom od roku 2021. Prvá z nich bola venovaná Ivanovi Reitmanovi, americkému režisérovi, rodákovi z Komárna.
