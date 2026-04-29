< sekcia Regióny
Na hrade v Kežmarku otvoria novú sezónu, pripravujú bohatý program
Program slávnostného otvorenia sa začne o 13.00 h krátkou ekumenickou bohoslužbou a sezónu následne symbolicky - slávnostnou salvou - odštartuje skupina historického šermu Cohors.
Autor TASR
Kežmarok 29. apríla (TASR) - Počas nadchádzajúceho víkendu štartuje na Kežmarskom hrade nová letná sezóna. Počas slávnostného otvorenia chystajú v nedeľu 3. mája pre návštevníkov bohatý program pre všetky vekové kategórie. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová pre TASR potvrdila, že na hlavnú turistickú sezónu sa každoročne snažia pripraviť vždy niečo nové a inak tomu nebude ani tento rok.
Program slávnostného otvorenia sa začne o 13.00 h krátkou ekumenickou bohoslužbou a sezónu následne symbolicky - slávnostnou salvou - odštartuje skupina historického šermu Cohors. Tí predvedú ukážky súbojov so stredovekými zbraňami a do deja zapoja aj detské publikum v interaktívnej scénke o priazeň princeznej. „Spievankovo privedie na pódium obľúbených hrdinov - Spievanku a Lišiaka da Vinca, ktorých bude naživo sprevádzať hudobník. O ďalšiu dávku smiechu sa postará Klaun Adyno so svojimi vtipnými scénkami. Počas prehliadky hradu bez výkladu si skauti z 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových v Kežmarku pripravili pre deti aj rôzne zábavné a hravé aktivity,“ priblížila Barbora Thomayová z oddelenia marketingu múzea.
Nedeľný program vyvrcholí vystúpením Katky Koščovej a Daniela Špinera. Dvojica ponúkne divákom hlboký a intímny hudobný zážitok. „Toto je môj najobľúbenejší spôsob hrania, takto vo dvojici. Mám pocit, že vtedy vychádza to najlepšie z nás oboch. Najuvoľnenejšie, najslobodnejšie,“ hovorí o spolupráci so Špinerom samotná speváčka. Priestor pred hradom bude počas dňa patriť aj obľúbenej burze starožitností.
„Čo sa týka programu počas sezóny, spomenula by som napríklad výstavu známej šperkárky Petry Tóth, ktorá chodieva po Slovensku a zbiera motívy pre svoje šperky, takže sme sa dohodli s ňou na výstave, ktorá bude v našich priestoroch doplnená aj o naše etnografické zbierky,“ upozornila Cintulová. Výstava pod názvom Vyšperkovaná cesta Slovenskom bude od nedele sprístupnená vo výstavnej sieni múzea na Ulici Dr. Alexandra.
„Čo sa týka odborných výstupov, tak v rámci noci múzeí naša archeologička Marta Kučerová odprezentuje najnovšie archeologické výskumy, ktoré zrealizovala na Kostolnom námestí, kde prebehla veľká rekonštrukcia. Samozrejme, tie tradičné podujatia, ktoré prilákajú množstvo návštevníkov, tak to sú divadelné rozprávky, Krvavé dejiny či automobiloví veteráni,“ doplnila riaditeľka. Na hrade sa bude konať aj Festival krojovaných bábik, Sviatok kultúry a vzájomnosti či Európske dni archeológie. Pre základné školy v júni chystajú aj podujatie pod názvom „Hravo archeológom VI“. Návštevníci sa môžu tešiť aj na letné kino či koncerty.
Program slávnostného otvorenia sa začne o 13.00 h krátkou ekumenickou bohoslužbou a sezónu následne symbolicky - slávnostnou salvou - odštartuje skupina historického šermu Cohors. Tí predvedú ukážky súbojov so stredovekými zbraňami a do deja zapoja aj detské publikum v interaktívnej scénke o priazeň princeznej. „Spievankovo privedie na pódium obľúbených hrdinov - Spievanku a Lišiaka da Vinca, ktorých bude naživo sprevádzať hudobník. O ďalšiu dávku smiechu sa postará Klaun Adyno so svojimi vtipnými scénkami. Počas prehliadky hradu bez výkladu si skauti z 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových v Kežmarku pripravili pre deti aj rôzne zábavné a hravé aktivity,“ priblížila Barbora Thomayová z oddelenia marketingu múzea.
Nedeľný program vyvrcholí vystúpením Katky Koščovej a Daniela Špinera. Dvojica ponúkne divákom hlboký a intímny hudobný zážitok. „Toto je môj najobľúbenejší spôsob hrania, takto vo dvojici. Mám pocit, že vtedy vychádza to najlepšie z nás oboch. Najuvoľnenejšie, najslobodnejšie,“ hovorí o spolupráci so Špinerom samotná speváčka. Priestor pred hradom bude počas dňa patriť aj obľúbenej burze starožitností.
„Čo sa týka programu počas sezóny, spomenula by som napríklad výstavu známej šperkárky Petry Tóth, ktorá chodieva po Slovensku a zbiera motívy pre svoje šperky, takže sme sa dohodli s ňou na výstave, ktorá bude v našich priestoroch doplnená aj o naše etnografické zbierky,“ upozornila Cintulová. Výstava pod názvom Vyšperkovaná cesta Slovenskom bude od nedele sprístupnená vo výstavnej sieni múzea na Ulici Dr. Alexandra.
„Čo sa týka odborných výstupov, tak v rámci noci múzeí naša archeologička Marta Kučerová odprezentuje najnovšie archeologické výskumy, ktoré zrealizovala na Kostolnom námestí, kde prebehla veľká rekonštrukcia. Samozrejme, tie tradičné podujatia, ktoré prilákajú množstvo návštevníkov, tak to sú divadelné rozprávky, Krvavé dejiny či automobiloví veteráni,“ doplnila riaditeľka. Na hrade sa bude konať aj Festival krojovaných bábik, Sviatok kultúry a vzájomnosti či Európske dni archeológie. Pre základné školy v júni chystajú aj podujatie pod názvom „Hravo archeológom VI“. Návštevníci sa môžu tešiť aj na letné kino či koncerty.