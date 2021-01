Provizórne premostenie Hornádu zatiaľ zostáva otvorené

Na snímke dočasné premostenie rieky Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina, ktorého výstavbu zabezpečovali profesionálni vojaci zo Ženijného práporu Sereď a hasiči Záchrannej brigády HaZZ v Humennom. Kysak, 18. januára 2021. Foto: TASR František Iván

Košice 25. januára (TASR) - Dočasné premostenie cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okrese Košice-okolie zatiaľ zostáva otvorené. Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku však nespĺňa technické parametre na to, aby po ňom mohli jazdiť vozidlá. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tvrdí, že zástupca Správy ciest (SC) KSK označil v protokole z hlavnej prehliadky mosta stavebno-technický stav za bezchybný.Mostné provizórium sprejazdnili v pondelok 18. januára. Koncom minulého týždňa sa na ňom objavili poškodenia ako prehnité dosky či uvoľnenie železnej konštrukcie, ktorá drží drevenú mostnicu. Dočasné premostenie je v majetku Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR a jeho výstavbu zabezpečoval Okresný úrad Košice-okolie v súčinnosti s armádou a Hasičským a záchranným zborom (HaZZ). Podľa KSK toto premostenie nebolo odovzdané do údržby krajskej správy ciest.“ povedal Trnka na pondelkovom brífingu. SC KSK podľa neho dokončovala práce, na ktorých sa nedohodli, aj pred otvorením provizórneho premostenia. Ďalšie nutné opravy realizovala uplynulý víkend. „“ uviedol.Návrh zabezpečiť a postaviť dočasné premostenie podľa jeho slov prišiel zo strany štátu. „“ skonštatoval Trnka.Podľa Mikulca predseda KSK znevážil snahu štátnych orgánov pomôcť samospráve vyriešiť dlhodobo zanedbávanú situáciu a SŠHR SR spolu s rezortom vnútra aj obrany sanovali problém, s ktorým si kraj nevedel poradiť. Doplnil, že KSK nevyvíjal iniciatívu s riešením dočasného premostenia a štát podal pomocnú ruku. Pripomenul, že pôvodný most mal 50 rokov a mala ho na starosti SC KSK. „Šéf rezortu tvrdí, že po tom, ako sa dozvedeli, že sa na moste nachádzajú poškodené drevené časti, začali situáciu operatívne riešiť. „“ vysvetlil Mikulec.Upozornil, že mostiny, ktoré cez víkend vymenila SC KSK, boli z rezerv, ktoré na miesto doniesli hasiči pri naskladňovaní materiálu. „“ dodal.Pôvodný most cez rieku Hornád pre havarijný stav uzavreli v auguste minulého roka, v októbri sa zrútil do rieky. Samosprávny kraj aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mosta. Pred spustením mostného provizória museli vodiči využívať obchádzkovú trasu v blízkosti rieky cez osadu Sopotnica. Tá je v súčasnosti uzavretá pre popadané stromy v dôsledku pondelkového nepriaznivého počasia.