MAL V TELE PÄŤ DRUHOV DROG: Polícia vodiča odhalila

Snímka z miesta policajného zásahu. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Už počas policajnej kontroly javil vodič známky požitia omamnej látky.

Autor TASR
Močenok 29. januára (TASR) - Policajti z Močenka v okrese Šaľa odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog. Vozidlo Volkswagen upútalo ich pozornosť spôsobom jazdy zo strany na stranu. Vodiča sa rozhodli skontrolovať. Dychová skúška mala negatívny výsledok, vyšetrenie na drogy však potvrdilo až päť zakázaných látok v tele, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Už počas policajnej kontroly javil vodič známky požitia omamnej látky. Skríningový test na drogy mal pozitívny výsledok na amfetamín, metamfetamín a THC. Následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici rozšírilo tento zoznam o extázu a morfín.

