Mimoriadna situácia v okrese POPRAD po povodniach naďalej trvá

Poprad 20. júla (TASR) – Mimoriadna situácia v okrese Poprad po štvrtkových (19.7.) povodniach naďalej trvá. Pre TASR to potvrdil prednosta tamojšieho okresného úradu Slavomír Kravčák s tým, že dôvodom je predovšetkým havarijný stav mosta v Tatranskej Javorine, časť Podspády na ceste I/66 na hlavnom ťahu do Poľska.zdôraznil Kravčák s tým, že v tejto oblasti neexistuje alternatívna obchádzková trasa. Má prísľub od vedenia Slovenskej správy ciest, že situáciu budú riešiť urgentne, musí však byť pripravený projekt a vyhlásená verejná obchodná súťaž na rekonštrukciu mosta.Prednosta doplnil, že havarijná situácia je aj na ďalšom moste v Tatranskej Javorine, konkrétne na ceste 3. triedy, ktorá patrí pod Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja. Kravčák verí, že k obnove oboch mostov dôjde čo najskôr, aby pri ďalšej povodňovej situácii nedošlo k ich úplnému zrúteniu.Členovia krízového štábu riešili aj zosuv cesty v Ždiari. Okrem toho bude potrebné zabezpečiť neobývaný dom, ktorého základy v Tatranskej Javorine podmyla voda. Hrozí jeho zrútenie do vody a následné upchatie toku. V tomto prípade dôjde v najbližšom čase k navozeniu lomového kameňa, ktorý dočasne zabezpečí stabilitu objektu.doplnil Kravčák. Okrem toho je podľa neho nutné čo najskôr spustiť výstavbu novej lávky pod lokalitou Húpačky v Studenovodskej doline vo Vysokých Tatrách, ktorú taktiež zničila voda. V súčasnosti tak nie je možné prechádzať z Hrebienka smerom na Zamkovského a Téryho chatu. „priblížil prednosta.Tretí stupeň povodňovej aktivity vo štvrtok vyhlásili vo Vysokých Tatrách, v Ždiari i v Tatranskej Javorine. Práve tam samosprávy postupne vyčíslia škody a na základe toho bude potom okresný úrad v súvislosti s prefinancovaním prác postupovať ďalej.