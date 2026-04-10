Myjava už pozná zhotoviteľa druhej etapy rekonštrukcie ZŠ Štúrova
Predpokladaná hodnota projektu je viac ako dva milióny eur s DPH.
Autor TASR
Myjava 10. apríla (TASR) - Mesto Myjava už pozná zhotoviteľa druhej etapy rekonštrukcie Základnej školy (ZŠ) Štúrova, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota projektu je viac ako dva milióny eur s DPH. Cieľom úprav je obnova budovy a zvýšenie jej energetickej efektívnosti a kvality prevádzky. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na komplexnú obnovu školy z 50. rokov minulého storočia. Objekt je momentálne v priemernom technickom stave a aj po rekonštrukcii zostane využívaný na pôvodný účel. Budova si zachová aktuálne dispozičné členenie, pribudne výťah a plánované sú minimálne úpravy hygienických a sociálnych priestorov.
Súčasťou projektu je kompletné zateplenie objektu, výmena okien, úpravy interiéru, výmena vykurovacích telies, elektroinštalácie a zdravotechniky, ako aj podláh a obkladov v hygienických priestoroch. Projekt počíta aj s inštaláciou fotovoltického systému.
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Soar sk s cenovou ponukou vo výške 2.405.000 eur s DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných finančných zdrojov mesta Myjava.
