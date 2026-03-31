< sekcia Regióny
Nemocnica v Nových Zámkoch otvorila parkovisko pre zamestnancov
Autor TASR
Nové Zámky 31. marca (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky otvorila nové parkovisko pre zamestnancov. Nachádza sa v areáli nemocnice a ponúka spolu 98 parkovacích miest vrátane miest vyhradených pre imobilných. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Lucia Hamran Kollárová, vonkajšie parkoviská pred monoblokom nemocnice a pri pediatrickej klinike tak budú po novom slúžiť pre pacientov a návštevy.
„Otvorením tohto parkoviska sa uvoľnia miesta pre pacientov a návštevy na parkoviskách pred budovou nemocnice. Chceme tak zabezpečiť spravodlivejšie a dostupnejšie parkovanie pre všetkých,“ skonštatoval riaditeľ FNsP Nové Zámky Mikuláš Blaško.
Súčasťou nového parkoviska pre zamestnancov je aj osvetlenie a kamerový systém, ktorý prispeje k vyššej bezpečnosti. Parkovisko je vybudované na voľnej ploche za budovou oddelenia patológie, v uzavretom areáli nemocnice v blízkosti administratívnej budovy. V najbližšom období ho má doplniť aj rampový systém, ktorý bude súčasťou komplexného riadenia parkovania v nemocnici.
„Našou prioritou je zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a komfort pre tých, ktorí to najviac potrebujú, teda pre našich pacientov. Tým, že vozidlá zamestnancov presunieme na nové parkovisko, očakávame, že sa nápor na preplnené verejné parkovisko zníži. Ďalším krokom k novej parkovacej politike bude rekonštrukcia verejného parkoviska pred monoblokom nemocnice. So stavebnými prácami by sa malo začať ešte tento rok,“ dodal riaditeľ nemocnice.
