Vinník nehody, pri ktorej zomrelo 12 ľudí, pôjde na 8 rokov do väzenia

Nitra 11. marca (TASR) - Vodič nákladného auta, ktorý podľa súdu zavinil v roku 2019 nehodu autobusu pri Nitre, pozná svoj trest. Odvolací súd potvrdil pôvodný rozsudok, v ktorom muža poslal do väzenia na osem rokov.



"Odvolací súd nezistil dôvody na zmenu napadnutého rozsudku súdu I. stupňa v prospech obžalovaného a preto odvolanie obžalovaného ako nedôvodné zamietol. Rozsudok súdu I. stupňa je právoplatný dnešným dňom," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Lena Kiradžiev.



K nehode došlo 13. novembra 2019 popoludní. Do linkového autobusu narazil pri Malante neďaleko Nitry kamión plne naložený štrkom. Vo vraku autobusu zahynulo 12 ľudí a ďalších 19 sa zranilo.



Nákladné auto šoféroval 63-ročný vodič, ktorý už pred časom priznal svoju vinu, odvolal sa iba voči výške trestu. Podľa znalcov malo jeho auto výrazne podhustené vonkajšie pneumatiky. V dôsledku toho sa po prejazde pozdĺžnou nerovnosťou na vozovke dostalo do smerovej nestability. Auto sa následne prevrátilo na bok a jeho predná časť zasiahla autobus, ktorý zišiel mimo cesty a prevrátil sa.