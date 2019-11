VEĽKÁ NEHODA PRI NITRE: Autobus sa zrazil s nákladiakom, 12 mŕtvych

Po nehode pri Nitre vzniklo v kultúrnom dome v Jelenci krízové centrum

Do nitrianskej nemocnice už priviezli prvých zranených z nehody autobusu

Tragická nehoda pri Nitrianskych Hrnčiarovciach. Foto: TASR/HaZZ

Chronológia vážnych dopravných nehôd na Slovensku

21. februára 2005 - Dopravná nehoda pri Spišskom Podhradí si vyžiadala štyri ľudské životy. Nehoda na štátnej ceste prvej triedy, na ktorej mali účasť tri motorové vozidlá, sa stala asi 200 metrov za benzínovým čerpadlom v smere na Levoču. Pri zrážke dvoch vozidiel Škoda Octavia podľahli na mieste zraneniam 32- a 19-ročná žena z ružomberského auta a 41-ročný muž a jedna z troch spolujazdkýň z prešovskej Octavie. Ďalšie dve spolujazdkyne s ťažkými zraneniami previezli do levočskej nemocnice. Do už havarovaných vozidiel následne narazilo aj vozidlo s prešovským evidenčným číslom. Jeho vodič utrpel ľahšie zranenia.



9. mája 2008 - Pri tragickej nočnej nehode neďaleko obce Čečehov v okrese Michalovce prišlo o život päť ľudí. Tridsaťdvaročný vodič pri prejazde zákrutou nezvládol riadenie vozidla, vyšiel mimo cesty a narazil do železného potrubia premostenia poľnej cesty. V aute sa v čase nehody viezlo sedem ľudí. Medzi mŕtvymi bol aj 11-mesačný chlapček.



6. júna 2009 - Pri zrážke troch osobných áut na štátnej ceste pri Muránskej Dlhej Lúke v okrese Prievidza zahynulo šesť ľudí. Pri dopravnej nehode 33-ročný vodič auta z Revúcej utrpel zranenia, ktorým podľahol na mieste nehody. Zraneniam na mieste havárie podľahli aj jeho 29-ročná spolujazdkyňa sediaca na pravom prednom sedadle a 24-ročný spolujazdec sediaci na zadnom sedadle, obidvaja z Revúcej. Na mieste nehody zahynula i 50-ročná vodička vozidla z Magnezitoviec z okrese Revúca, jej 57-ročný spolujazdec a 26-ročná spolujazdkyňa.



7. januára 2010 - Vážna dopravná nehoda sa stala na ceste smerom zo Sabinova do lyžiarskeho strediska na Drienici, pri ktorej sa čelne zrazili dve osobné autá. V dvoch autách bolo sedem ľudí, na mieste nehody zomrel 13-ročný chlapec. Ďalších piatich účastníkov nehody previezli do prešovskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana. Na ARO skonal neskôr aj osemročný chlapec.



29. júna 2010 - Tragická dopravná nehoda pri Šútove si vyžiadala dva ľudské životy. V osobnom aute, do ktorého zozadu narazil kamión, zahynuli matka a syn. Do kamióna následne narazilo ešte jedno auto. V druhom aute boli dvaja zranení, jeden ťažko, druhý ľahko.



28. novembra 2010 – Vážna dopravná nehoda pri Šuranoch v okrese Nové Zámky si vyžiadala štyri ľudské životy. Čelný náraz osobného auta Peugeot 206 do stromu prežil jediný spolujazdec, 23-ročný Michal z Mojzesova. Pri nehode zahynuli dve dievčatá a dvaja chlapci vo veku od 19 do 23 rokov. Piati mladí ľudia sa skoro ráno vracali z diskotéky domov.



24. októbra 2011 - Mladé ženy vo veku 31 a 32 rokov a trojročný chlapček z Krupiny prišli o život pri dopravnej nehode na ceste I/66 v katastri obce Podzámčok v okrese Zvolen. Príčinou nehody bola čelná zrážka osobného auta s kamiónom, ktorý viedol 39-ročný vodič z Poľska.



23. mája 2012 - Tragická dopravná nehoda na ceste medzi Hlohovcom a Dolným Trhovišťom si vyžiadala štyri životy. Osobné vozidlo so šiestimi pasažiermi narazilo do protiidúceho domiešavača. Následkom kolízie na mieste zomrel 38-ročný vodič Octavie z Hlohovca, jeho spolujazdkyňa z Trnavy a ďalší muž, rovnako z Hlohovca. Napriek oživovaniu sa záchranárom nepodarilo zachrániť 12-ročné dieťa.



7. marca 2017 – Pri dopravnej nehode na ceste I/11 vo Svrčinovci v okrese Čadca došlo k čelnej zrážke osobného auta s poľskými evidenčnými číslami s kamiónom s českými evidenčnými číslami, ktorý viedol 32-ročný vodič z Českej republiky. Ťažké zranenia utrpeli pri zrážke 20-ročný vodič osobného auta z okresu Čadca a jeho 32-ročný spolujazdec z Poľska.



9. júla 2018 - Na diaľnici D2 v úseku z Rajky do Bratislavy sa zrazili tri kamióny. Nehodu neprežil jeden z vodičov. Vodič kamióna so slovinskými poznávacími značkami narazil do pred ním idúceho nákladného auta, ktoré následne narazilo do tretieho kamióna. Po náraze zostal v prvom kamióne zakliesnený vodič bez známok života.



29. augusta 2018 - Tri deti boli medzi siedmimi zranenými pri dopravnej nehode ôsmich osobných áut na diaľnici D1 v katastri Piešťan v smere do Trnavy.



1. novembra 2018 - Pri dopravnej nehode mikrobusu a osobného auta na diaľnici v smere od Popradu na Prešov sa zranilo osem ľudí.



3. novembra 2018 - Pri dopravnej nehode v Prešove v mestskej časti Cemjata prišli o život dve osoby, tri ďalšie utrpeli zranenia rôzneho druhu.



1. marca 2019 - Dopravná nehoda v katastri obce Pinciná v okrese Lučenec si vyžiadala životy dvoch osôb. V čase nehody sa vo vozidlách nachádzali tri osoby. Následkom dopravnej nehody utrpeli dve osoby zranenia nezlučiteľné so životom, tretia osoba utrpela zranenia rôzneho rozsahu.



29. júla 2019 - Nehoda na D1 pri Červeníku si vyžiadala troch zranených. Podľa polície vodič kamiónu prešiel cez stredové zvodidlá, kde došlo k zrážke s ďalšími autami.



24. októbra 2019 - Pri dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši utrpeli zranenia rôzneho rozsahu štyri osoby. Nehodu spôsobila zrážka troch motorových vozidiel, pričom jedno z nich po náraze skončilo na chodníku a zachytilo dvoch chodcov.



11. novembra 2019 - Deväť ľudí sa zranilo na následky dopravnej nehody autobusu a dodávky pri Celulózke v Žiline. V čase nehody sa v autobuse viezlo 28 cestujúcich, z nich deväť utrpelo zranenia rôzneho charakteru.

Bratislava 13. novembra (Teraz.sk/TASR) - Najmenej 12 obetí si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. TASR to potvrdil Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.Nehoda sa stala v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra. Pri nehode došlo k zrážke nákladného vozidla a autobusu s cestujúcimi.uvádzajú hasiči.Na mieste udalosti zasahuje takmer 30 hasičov z Nitry, zo Zlatých Moraviec a zo Selenca. Na miesto udalosti zasahuje aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.Na miesto nehody smeruje evakuačný autobus HaZZ z Trnavy, ktorí poskytne dočasné útočisko. Na miesto boli vyslaní psychológovia HaZZ, ktorí budú zabezpečovať krízovú intervenciu.V kultúrnom dome v Jelenci vzniklo improvizované krízové centrum, ktoré bude pomáhať zvládnuť situáciu po tragickej nehode autobusu pri Malante neďaleko Nitry. Ako uviedol prednosta Okresného úradu v Nitre Karol Borik, na mieste nehody, pri ktorej zahynulo niekoľko cestujúcich a viacerí sa ťažko zranili, sú už všetky záchranárske a krízové zložky.uviedol Borik. Ako doplnil, do kultúrneho centra v Jelenci sú zvážaní niektorí ľudia z havarovaného autobusu. Na mieste sú už aj policajní psychológovia, ktorí komunikujú s rodinnými príslušníkmi zranených i s pozostalými obetí nehody.Na miesto smerujú ministerky vnútra aj zdravotníctva Denisa Saková a Andrea Kalavská, ako aj prezident Hasičského a záchranného zboru SR Pavol Nereča a krajský riaditeľ KR PZ Nitra Miroslav Michalčík. Šéfka rezortu zdravotníctva sa chystá navštíviť aj zranených v nemocnici. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek tiež smeruje na miesto nehody.Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa z pracovnej návštevy na Cypre vráti o deň skôr. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá sa stala na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre a vyžiadala si najmenej 12 obetí. TASR to potvrdila hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková.Prví zranení cestujúci z autobusu, ktorí sa zrazil s nákladným autom pri Malante v katastri obci Nitrianske Hrnčiarovce, už boli privezení do nitrianskej nemocnice.Podľa hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej bolo doteraz na traumatológiu privezených päť ťažko zranených ľudí.uviedla Timková.Ako pripomenula, nemocnica už podnikla náležité opatrenia.doplnila Timková.