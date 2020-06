Výstavbu nitrianskej materskej školy v budove starých kasární ukončili

Nitra 16. júna (TASR) – Výstavbu novej materskej školy v budove starých kasární na Martinskom vrchu v Nitre ukončili. Jej odovzdaniu do prevádzky predchádzalo preberacie konanie, nasledovať bude kolaudácia stavby. Informovala o tom vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Nitre Mária Orságová.



„Po odstránení všetkých kolaudačných chýb a porúch môže odbor školstva na nitrianskej radnici doplniť k žiadosti podanej na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kolaudačné rozhodnutie a požiadať o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR,“ uviedla Orságová. S kapacitou 144 miest bude materská škola piatym najväčším predškolským zariadením v Nitre.



Materská škola vznikla prestavbou existujúcej budovy a prístavbou novej. Stavebné práce sa začali v marci minulého roka, samospráva pri výstavbe spolupracovala s krajským pamiatkovým úradom. Celkové náklady stavby dosiahli 2,972 milióna eur. Radnica získala na výstavbu dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 916 560 eur na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, zvyšnú sumu financovala zo svojho rozpočtu.



Nová materská škola je architektonicky riešená ako uzavretý komplex budov s átriom určeným na hranie, ktoré je prístupné zo všetkých tried na prízemí. „Súčasťou projektu je aj spevnenie okolitých plôch pre dopravnú obsluhu a peších či rozšírenie verejného osvetlenia,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Areál bývalých kasární získalo mesto Nitra do svojej správy rozhodnutím o delimitácii nadbytočného majetku Ministerstva obrany SR darovacou zmluvou v roku 2008. Vo vlastníctve mesta Nitra je v areáli kasární 34 budov a 109 stavebných objektov, ďalších 12 objektov je vo vlastníctve Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.