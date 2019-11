Nitrianska galéria predstaví tvorbu spisovateľky Jany Bodnárovej

Nitra 8. novembra (TASR) – Nitrianska galéria pokračuje aj v novembri v literárnom Cykle besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1. Ďalšiu diskusiu ponúkne moderátor Dado Nagy vo štvrtok 14. novembra.



Čitatelia sa budú môcť pozhovárať so spisovateľkou Janou Bodnárovou, ktorá vyštudovala dejiny umenia a od začiatku 90. rokov sa venuje predovšetkým literárnej činnosti. „Popri tom však vytvára aj video performancie, ktoré prezentuje v galériách a na experimentálnych divadelných scénach. Za poviedkový debut Aféra rozumu získala Cenu Ivana Kraska. V roku 2018 jej vyšla nová kniha NOCturná, ktorá zaujala odbornú porotu a prepracovala sa medzi finalistov Anasoft litera,“ uviedla Lucia Vadelová z Nitrianskej galérie.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1 sa v Nitrianskej galérii uskutočňuje od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. „Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ doplnila Vadelová.