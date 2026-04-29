Nitriansky kraj zrekonštruuje budovu SOŠ techniky a služieb
Autor TASR
Nitra 29. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje obnovu budovy Strednej odbornej školy (SOŠ) techniky a služieb v Nitre. Aktuálne už ukončil verejné obstarávanie na dodávateľa prác.
Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, víťazná ponuka je vo výške 1.367.950,45 eura s DPH. „Práce zahŕňajú zreštaurovanie fasády, interiérových povrchov, výplní otvorov a odstránenie vlhkosti konštrukcií. Projekt rieši aj rekonštrukciu silnoprúdových elektrických rozvodov a v rámci stavebného objektu sa aplikujú bezbariérové opatrenia,“ konštatuje sa v opise projektu.
Objekt SOŠ je národnou kultúrnou pamiatkou a podlieha pamiatkovej ochrane. „Preto je potrebné pri jej obnove pristupovať k jednotlivým stavebným prácam so zvýšenou opatrnosťou a s ohľadom na zásady pamiatkovej obnovy,“ doplnil NSK.
