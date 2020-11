Nové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevidomým

Košice 10. novembra (TASR) – Košický Dóm sv. Alžbety ako významné stredoveké pútnické miesto priblíži aj zdravotne znevýhodneným, slabozrakým a nevidomým, projekt využívajúci nové technológie. V katedrále v decembri osadia 12 informačných tabúľ s QR kódmi a NFC čipmi, ktoré po načítaní aplikáciou sprostredkujú text o jednotlivých pamiatkach aj vo zvukovej podobe. Ďalšie tri infotabule umiestnia v susednej Urbanovej veži.Projekt pod názvom Via Cassoviensis a Dar od Kráľa – Donum regis realizuje združenie Feman v spolupráci s farnosťou sv. Alžbety v Košiciach a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S finančným príspevkom 8000 eur ho podporilo Ministerstvo kultúry SR, spolufinancovanie je vo výške piatich percent.priblížil pre TASR projektový manažér Tomáš Harbuľák.Trasa bude symbolicky začínať pri severnej bráne, ktorou pútnici vstupovali do katedrály, smerovať bude k sakristii, okolo hlavného oltára, krstiteľnice, ku kráľovským schodom, cez ktoré sa išlo k vystavenej relikvii, ďalej trasa pôjde k oltáru s relikviami troch svätých košických mučeníkov, popri hrobke biskupov až k stredu krížovej chodby.Informačné tabule s textami v slovenčine a angličtine budú pritom slúžiť všetkým turistom a záujemcom. Plánom do budúcna je takto priblížiť cez mobilné aplikácie aj ďalšie body v katedrále.uviedol pre novinárov riaditeľ Združenia Feman Eduard Buraš. Nevidiacich a slabozrakých pripravia podľa neho na využívanie QR kódov tvorivé dielne v rámci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.Stredoveký eucharistický zázrak, ktorým sa Košice stali pútnickým mestom, popisuje aj výstava v rekonštruovanej Urbanovej veži.