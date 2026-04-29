Novela zákona o Košiciach otvára priestor na diskusiu a spoluprácu
Mestské zastupiteľstvo má do jej účinnosti priestor reagovať na ňu.
Autor TASR
Košice 29. apríla (TASR) - Novela zákona o meste Košice otvára priestor na diskusiu a spoluprácu mesta, poslancov a mestských častí (MČ). V reakcii na jej prijatie to pre TASR uviedol košický magistrát s tým, že legislatívnu úpravu berie na vedomie. Dodal, že mestské zastupiteľstvo má do jej účinnosti priestor reagovať na ňu.
Mesto Košice podľa vlastných slov víta všetky aktivity, ktoré prispejú k skvalitneniu fungovania samosprávy. „Dlhodobo upozorňujeme, že súčasný model fungovania samosprávy z hľadiska rozdelenia kompetencií a financií nie je udržateľný. Každoročne strácame milióny eur na prevádzke 22 MČ, ktoré by mohli byť omnoho efektívnejšie využité v investíciách na ich rozvoj,“ uviedlo.
Zdôraznilo, že jeho cieľom je nájsť riešenie založené na odbornosti, dátach, v súlade s Ústavou SR a s dôrazom na záujmy obyvateľov. „Nová podoba samosprávy bude predmetom viacerých odborných diskusií, preto je potrebné vyjasniť si otázniky, ktoré môžu nastať,“ dodalo.
Ako magistrát pripomenul, v súčasnosti sa analyzuje a pripomienkuje návrh optimálneho modelu fungovania samosprávy, ktorý mu bol zaslaný od spracovateľov analýzy efektívneho riadenia samosprávy mesta Košice. Na základe zmluvy s mestom sú autormi strategického dokumentu Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Ekonomická univerzita v Bratislave. Návrh, akým spôsobom by sa podľa nich mali Košice reálne riadiť, majú predstaviteľom samosprávy v meste a MČ odprezentovať do konca júna.
Poslanci Národnej rady SR v utorok (28. 4.) schválili novelu zákona o meste Košice. Nová úprava má smerovať k tzv. racionalizácii počtu MČ, ktorých je v súčasnosti 22. Počíta napríklad s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu na akýkoľvek iný počet. O zmenách v územnom členení mesta by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031 by sa počet MČ automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Zároveň sa má zvýšiť počet mestských poslancov zo 41 na 51. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský avizoval, že zákon napadne na Ústavnom súde.
