OPITÝ ZA VOLANTOM: Vodič v Malom Slavkove poškodil tri vozidlá

Kežmarok 18. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 26-ročného muža z obce Krížová Ves v okrese Kežmarok. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Mladý muž sa protizákonného konania dopustil v piatok (15. 10.) vo večerných hodinách. Napriek tomu, že požil alkoholické nápoje, sadol si do osobného motorového vozidla značky Škoda Fabia a jazdil po Lúčnej ulici v obci Malý Slavkov. Pretože sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, narazil do zaparkovaného vozidla, ktoré narazilo do druhého a to následne do tretieho. Na poškodených vozidlách bola škoda predbežne odhadnutá na viac ako 750 eur. Vodič si na svojom vozidle spôsobil škodu vo výške 300 eur," uviedla Ligdayová.



Dychová skúška u vodiča presiahla hodnotu 2,4 promile, opakovaná dychová skúška bola s výsledkom viac ako 2,7 promile. Vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia.