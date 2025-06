Oprava potrubia na Šancovej ulici v Bratislave si vyžiada obmedzenia

Bratislava 24. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) začína 30. júna s obnovou vodovodného potrubia na Šancovej ulici, v úseku od Trnavského mýta po Račianske mýto. Práce by mali trvať do 31. augusta. Rekonštrukcia si vyžiada čiastočnú uzáveru cesty. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



„Keďže potrubie vedie v niektorých miestach cez viaceré jazdné pruhy a zároveň je potrebné zabezpečiť dostatočný manipulačný priestor pre techniku a pracovníkov, bude premávka v danom úseku zúžená v každom smere do jedného jazdného pruhu,“ približuje magistrát.







Okrem toho nebude možné zo Šancovej ulice odbočiť na Jiskrovu ulicu. Výjazd z Belehradskej ulice na Šancovú ulicu bude uzatvorený. Jiskrova aj Belehradská ulica budú počas prác dočasne fungovať ako obojsmerné ulice, pričom na oboch uliciach bude vyhradený priestor pre vyhnutie sa vozidlám. Mestská hromadná doprava bude premávať bez obmedzení.



BVS počas prác vymení vodovodné potrubie, ktoré je po životnosti a je potrebné nahradiť ho novým.