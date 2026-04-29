Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
Opitý šofér v Prešove: Nafúkal vyše 1,7 promile

Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Prešov 29. apríla (TASR) - Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove obvinil 41-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v utorok (28. 4.) podvečer viedol vozidlo v prešovskej mestskej časti Cemjata, kde ho z dôvodu prekročenia povolenej rýchlosti zastavila a podrobila kontrole policajná hliadka.

Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,7 promile. Vodič bol obmedzený na osobnej slobode, umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.
