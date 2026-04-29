Opitý Ukrajinec brázdil ulice Bratislavy: Namerali mu vyše 3 promile
Polícia obvinila 42-ročného vodiča, ktorý v Bratislave jazdil pod vplyvom
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Polícia obvinila 42-ročného vodiča, ktorý v utorok (28. 4.) večer v Bratislave jazdil pod vplyvom alkoholu. Namerala mu viac ako tri promile. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí mužovi trest odňatia slobody na jeden rok. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vzniesol včera obvinenie 42-ročnému V. Z., občanovi Ukrajiny, pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ten mal v čase okolo 20.00 h viesť motorové vozidlo nekoordinovane zo strany na stranu po Račianskej ulici v blízkosti čerpacej stanice,“ uviedla polícia s tým, že po zastavení vozidla a vykonaní dychovej skúšky mužovi namerala 3,29 promile alkoholu.
Ako doplnila, vodiča následne obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. „V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 42-ročnému V. Z. trest odňatia slobody na jeden rok,“ dodala polícia.
Pripomenula vodičom, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok zbytočne riskujú a ohrozujú nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale aj spôsobujú majetkové škody, ku ktorým by nemuselo dôjsť. Apeluje na vodičov, aby v žiadnom prípade nejazdili pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok.
