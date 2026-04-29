NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej 16-ročnej Michaele zo Stupavy

Polícia pátra po nezvestnej 16-ročnej Michaele Jagelkovej zo Stupavy. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 16-ročnej Michaele Jagelkovej zo Stupavy. Naposledy ju videli v utorok (28. 4.) v čase od 22.00 h do stredy 2.23 h v mieste trvalého pobytu. Odtiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Nezvestná má 170 centimetrov, zavalitú postavu, dlhé vlasy po pás uhladené do drdola stredne hnedej farby. Nosí okuliare s tenkým zlato-strieborným rámom. Naposledy mala oblečené tmavé alebo šedé nohavice, šedú mikinu s modrými pruhmi, čiernu tenkú bundu a obuté čierne tenisky, priblížila hovorkyňa.

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestnej možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria