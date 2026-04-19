< sekcia Regióny
Polícia: Pri nehode v okrese Senica prišli o život dvaja ľudia
Ďalšia osoba je v súčasnosti v starostlivosti zdravotníkov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Senica 19. apríla (TASR) - Dva ľudské životy si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v okrese Senica. Na ceste III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur sa podľa predbežných informácií čelne zrazili dve osobné autá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Nehoda si vyžiadala dve obete. Ďalšia osoba je v súčasnosti v starostlivosti zdravotníkov. Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr, skonštatovala polícia. Vodičom odporúča vyhnúť sa úseku cesty, ktorá je momentálne úplne neprejazdná.
