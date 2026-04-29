Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
< sekcia Regióny

Polícia sa zaoberá prípadom poškodenia auta aj vyhrážok Z. Petkovej

Na snímke v popredí riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Petková na sociálnej sieti v utorok (28. 4.) informovala, že jej niekto zdemoloval služobné auto a čelí výhražným správam.

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom vyhrážok aj poškodenia auta riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff s tým, že polícia vykonáva potrebné úkony. Doposiaľ však nezačala trestné stíhanie. Vec eviduje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a ako priestupok proti majetku.

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II pracujú s viacerými verziami a vykonávajú všetky potrebné úkony s cieľom náležitého objasnenia,“ uviedol pre TASR Szeiff.

Petková na sociálnej sieti v utorok (28. 4.) informovala, že jej niekto zdemoloval služobné auto a čelí výhražným správam. „Bola som na polícii oznámiť, že niekto mi pred domom zdemoloval služobné auto. Rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu. Nešlo o krádež, z auta nič nezmizlo. V posledných týždňoch mi navyše na služobnú adresu chodia agresívne, vulgárne maily, ktoré mi želajú smrť,“ napísala.

