< sekcia Regióny
Polícia sa zaoberá prípadom poškodenia auta aj vyhrážok Z. Petkovej
Petková na sociálnej sieti v utorok (28. 4.) informovala, že jej niekto zdemoloval služobné auto a čelí výhražným správam.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom vyhrážok aj poškodenia auta riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff s tým, že polícia vykonáva potrebné úkony. Doposiaľ však nezačala trestné stíhanie. Vec eviduje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a ako priestupok proti majetku.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II pracujú s viacerými verziami a vykonávajú všetky potrebné úkony s cieľom náležitého objasnenia,“ uviedol pre TASR Szeiff.
Petková na sociálnej sieti v utorok (28. 4.) informovala, že jej niekto zdemoloval služobné auto a čelí výhražným správam. „Bola som na polícii oznámiť, že niekto mi pred domom zdemoloval služobné auto. Rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu. Nešlo o krádež, z auta nič nezmizlo. V posledných týždňoch mi navyše na služobnú adresu chodia agresívne, vulgárne maily, ktoré mi želajú smrť,“ napísala.
