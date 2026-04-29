VODIČI, POZOR: Na tomto úseku R1 budú dopravné obmedzenia
Autor TASR
Nitra 29. apríla (TASR) - Nitrianska polícia upozorňuje motoristov na štvrtú etapu plánovanej uzávery zjazdu a výjazdu na rýchlostnej ceste R1 na križovatke Nitra - Juh na Čermáni. Uzávera sa začne vo štvrtok 30. apríla od 6.00 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Predpokladané ukončenie prác je plánované vo večerných hodinách v nedeľu 3. mája.
Dôvodom dopravných obmedzení na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina je výmena asfaltovej vrstvy vozovky, informovala Mia Bajáková zo spoločnosti Via Pribina. Práce sa začali 8. apríla a potrvajú približne dva mesiace. Realizované sú v rôznych častiach na etapy nielen v denných, ale aj nočných hodinách. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
