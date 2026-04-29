Hrozí mu 15 rokov väzenia: Muž mal v dome 1,5 kilogramu marihuany
Na miesto privolali kriminalistického technika, ktorý všetko riadne zadokumentoval, zaistený materiál následne polícia zaslala na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 29. apríla (TASR) - Policajti v pondelok (27. 4.) objasnili v jednom z rodinných domov v okrese Bánovce nad Bebravou drogovú trestnú činnosť počas asistencie rýchlej zdravotnej pomoci. Zaistili tam viac ako 1,5 kilogramu marihuany. Obvineniu z drogovej trestnej činnosti v tejto súvislosti čelí 32-ročný muž. Polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.
„Hliadka si na mieste všimla väčšie množstvo sklenených pohárov s obsahom neznámej zelenej sušiny a semien, pričom išlo o rôzne objemy aj veľkosti. Na základe toho vzniklo dôvodné podozrenie, že ide o marihuanu,“ uviedli policajti.
Na miesto privolali kriminalistického technika, ktorý všetko riadne zadokumentoval, zaistený materiál následne polícia zaslala na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav. „Predbežné vyjadrenie ústavu potvrdilo, že ide o marihuanu, ktorá je zaradená medzi omamné a psychotropné látky. Celkové množstvo zaistenej sušiny presiahlo hmotnosť 1,5 kilogramu,“ doplnila polícia.
Bánovský policajný vyšetrovateľ obvinil 32-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými látkami a psychotropnými látkami. Na obvineného polícia spracovala podnet na jeho väzobné stíhanie. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ dodala polícia.
„Hliadka si na mieste všimla väčšie množstvo sklenených pohárov s obsahom neznámej zelenej sušiny a semien, pričom išlo o rôzne objemy aj veľkosti. Na základe toho vzniklo dôvodné podozrenie, že ide o marihuanu,“ uviedli policajti.
Na miesto privolali kriminalistického technika, ktorý všetko riadne zadokumentoval, zaistený materiál následne polícia zaslala na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav. „Predbežné vyjadrenie ústavu potvrdilo, že ide o marihuanu, ktorá je zaradená medzi omamné a psychotropné látky. Celkové množstvo zaistenej sušiny presiahlo hmotnosť 1,5 kilogramu,“ doplnila polícia.
Bánovský policajný vyšetrovateľ obvinil 32-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými látkami a psychotropnými látkami. Na obvineného polícia spracovala podnet na jeho väzobné stíhanie. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ dodala polícia.