Streda 29. apríl 2026
Hrozí mu 15 rokov väzenia: Muž mal v dome 1,5 kilogramu marihuany

Na snímke zaistená marihuana. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 29. apríla (TASR) - Policajti v pondelok (27. 4.) objasnili v jednom z rodinných domov v okrese Bánovce nad Bebravou drogovú trestnú činnosť počas asistencie rýchlej zdravotnej pomoci. Zaistili tam viac ako 1,5 kilogramu marihuany. Obvineniu z drogovej trestnej činnosti v tejto súvislosti čelí 32-ročný muž. Polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.

Hliadka si na mieste všimla väčšie množstvo sklenených pohárov s obsahom neznámej zelenej sušiny a semien, pričom išlo o rôzne objemy aj veľkosti. Na základe toho vzniklo dôvodné podozrenie, že ide o marihuanu,“ uviedli policajti.

Na miesto privolali kriminalistického technika, ktorý všetko riadne zadokumentoval, zaistený materiál následne polícia zaslala na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav. „Predbežné vyjadrenie ústavu potvrdilo, že ide o marihuanu, ktorá je zaradená medzi omamné a psychotropné látky. Celkové množstvo zaistenej sušiny presiahlo hmotnosť 1,5 kilogramu,“ doplnila polícia.

Bánovský policajný vyšetrovateľ obvinil 32-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými látkami a psychotropnými látkami. Na obvineného polícia spracovala podnet na jeho väzobné stíhanie. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ dodala polícia.

Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne