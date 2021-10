Popradské cintoríny budú počas Dušičiek otvorené nonstop

Poprad 27. októbra (TASR) - Cintoríny v Poprade sú do 7. novembra otvorené pre verejnosť nonstop. Neskôr sa ich prevádzka obmedzí. Návštevníci cintorína si môžu zakúpiť sviečky a kahance v sviečkomatoch. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.



"Na cintoríne vo Veľkej pribudla od domu smútku k parkovisku pri železničnom priecestí nová vetva verejného osvetlenia. V súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia starého verejného osvetlenia od bývalej hlavnej brány k domu smútku. V Matejovciach prebieha rekonštrukcia objektu bývalej márnice. Obe akcie by mali byť ukončené najneskôr do konca októbra. Takisto pracujeme na upratovaní cintorínov - hrabaní a odvážaní lístia. Vo Veľkej sú pridané na cintoríne tri veľkoobjemové kontajnery a tiež stojany na odpad - odpadkové koše, ktoré pravidelne vyprázdňujeme," ozrejmil konateľ spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby Poprad Marek Budzák.



Ako ďalej informuje radnica, popradské cintoríny sú prepojené na platformu cintoríny.sk, kde si obyvatelia môžu pozrieť údaje o zosnulých, nájomcoch, položiť virtuálnu kyticu, či zapáliť virtuálnu sviečku. Tieto údaje je tiež možné zistiť v archíve obradov na webstránke www.pcspp.sk.



V čase dušičkového víkendu, keď sa očakáva najväčší nápor návštevníkov, bude zjednosmernená premávka na cintoríne v mestskej časti Veľká. Vjazd na cintorín bude cez hlavnú bránu a výjazd cez Jarmočnú ulicu. Zvýšená bude i hliadková činnosť mestskej polície v okolí cintorínov s cieľom zabezpečiť verejný poriadok.



"V súvislosti s týmito sviatkami by sme chceli vyzvať chodcov, aby nezabúdali na svoju bezpečnosť a pri skoršom stmievaní, ktoré zmena na zimný čas od víkendu prinesie, používali reflexné prvky na svojom oblečení, ktoré výrazným spôsobom zvýšia ich bezpečnosť pri pohybe po komunikáciách,“ upozornil náčelník mestskej polície v Poprade Marián Gardoš.



MHD bude počas dušičiek premávať riadne podľa platných cestovných poriadkov bez zmeny.