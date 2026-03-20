Poslanci v Banskej Bystrici diskutovali o stave a budúcnosti MHD
Mimoriadne zasadnutie MsZ žiadalo 11 banskobystrických poslancov s tým, že nemajú dostatok informácií o stave MHD v čase, keď sa rozhoduje o jej budúcej podobe.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. marca (TASR) - V Banskej Bystrici sa v piatok konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorého zvolanie žiadala časť mestských poslancov. Hlavnou témou rokovania bol stav mestskej hromadnej dopravy (MHD), diskutovalo sa i o súdnom spore so súčasným dopravcom, príprave strategických dokumentov či o podobe MHD v nasledujúcich rokoch.
Mimoriadne zasadnutie MsZ žiadalo 11 banskobystrických poslancov s tým, že nemajú dostatok informácií o stave MHD v čase, keď sa rozhoduje o jej budúcej podobe. „MHD u nás v podstate ťahá za kratší koniec. Iniciovali sme toto mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva práve z toho dôvodu, že je to stále problém, ktorý sa dlhé roky iba odkladá. Trvali sme na tom, aby sa otvárali tieto témy, aby sa o nich diskutovalo,“ vysvetlila pre médiá poslankyňa Diana Javorčíková.
Mestskí poslanci diskutovali napríklad o príprave plánu dopravnej obslužnosti na roky 2027 - 2037, ktorý plánuje samospráva obstarávať a ktorý má byť základom pre budúci tender na MHD. Hovorilo sa tiež o modernizácii vozového parku s pomocou európskych zdrojov, čo však súčasní dopravcovia, SAD Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, pred časom podmienili žiadosťou o predĺženie aktuálne platnej zmluvy do roku 2034. Podľa metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) však predĺženie zmluvy za daných podmienok bez riadnej súťaže nemá oporu v pravidlách verejného obstarávania.
Vedenie mesta na mimoriadnom MsZ opätovne deklarovalo, že stanovisko ÚVO rešpektuje a aktuálne rokovania s dopravcami finalizuje. „V čo najkratšom čase budeme o tom informovať verejnosť, akým spôsobom došlo k dohode, či bol podpísaný dodatok. Ten totiž musí byť inkludovaný do zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola schválená, chýba na nej iba podpis žiadateľa, to znamená dopravcov,“ uviedol pre médiá primátor Ján Nosko.
Poslanci na zasadnutí diskutovali aj o kontrolách zmlúv so súčasnými dopravcami a žalobe, ktorú mesto podalo pre viaceré porušenia zmluvy o MHD v ostatných rokoch. Samospráva na zasadnutí avizovala, že podľa zákona nie je možné detaily žaloby sprístupniť verejnosti, na nahliadnutie ju však sprístupní mestským poslancom.
„Poslanci, keďže rozhodujú o veciach vo verejnom záujme, by určite mali mať možnosť vedieť, že čo konkrétne vlastne mesto žaluje. A my sme sa to dodnes nedozvedeli,“ skonštatovala Javorčíková.
Posledným bodom zasadnutia, ktorý sa týkal verejnej dopravy, bola dlhodobá stratégia mesta v oblasti MHD. Poslanci chceli hovoriť o vyhotovení štúdie uskutočniteľnosti založenia mestského dopravného podniku či stave trolejbusovej infraštruktúry a návrhoch na jej ďalší rozvoj. O budúcnosti verejnej dopravy budú poslanci nakoniec diskutovať najskôr na Komisii MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť.
Na mimoriadnom zasadnutí MsZ vystúpil aj občiansky aktivista a iniciátor petičnej akcie za zlepšenie MHD Matej Bučko. Diskusiu poslancov o verejnej doprave označil za posun a skonštatoval, že debata o dlhodobých víziách a cieľoch doposiaľ chýbala.
„Napriek tomu, že mesto vynakladá viac ako deväť miliónov eur na MHD, tak ju aktívne neriadi. Iba sa pozerá, či funguje alebo nefunguje. Potrebujeme, aby prevzalo iniciatívu. Na to, aby sme z MHD urobili atraktívnu alternatívu voči automobilovej doprave, potrebujeme, aby mesto malo zadefinovanú víziu a aby sa k tejto vízii prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj približovalo,“ poznamenal Bučko.
Mimoriadne zasadnutie MsZ žiadalo 11 banskobystrických poslancov s tým, že nemajú dostatok informácií o stave MHD v čase, keď sa rozhoduje o jej budúcej podobe. „MHD u nás v podstate ťahá za kratší koniec. Iniciovali sme toto mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva práve z toho dôvodu, že je to stále problém, ktorý sa dlhé roky iba odkladá. Trvali sme na tom, aby sa otvárali tieto témy, aby sa o nich diskutovalo,“ vysvetlila pre médiá poslankyňa Diana Javorčíková.
Mestskí poslanci diskutovali napríklad o príprave plánu dopravnej obslužnosti na roky 2027 - 2037, ktorý plánuje samospráva obstarávať a ktorý má byť základom pre budúci tender na MHD. Hovorilo sa tiež o modernizácii vozového parku s pomocou európskych zdrojov, čo však súčasní dopravcovia, SAD Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, pred časom podmienili žiadosťou o predĺženie aktuálne platnej zmluvy do roku 2034. Podľa metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) však predĺženie zmluvy za daných podmienok bez riadnej súťaže nemá oporu v pravidlách verejného obstarávania.
Vedenie mesta na mimoriadnom MsZ opätovne deklarovalo, že stanovisko ÚVO rešpektuje a aktuálne rokovania s dopravcami finalizuje. „V čo najkratšom čase budeme o tom informovať verejnosť, akým spôsobom došlo k dohode, či bol podpísaný dodatok. Ten totiž musí byť inkludovaný do zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola schválená, chýba na nej iba podpis žiadateľa, to znamená dopravcov,“ uviedol pre médiá primátor Ján Nosko.
Poslanci na zasadnutí diskutovali aj o kontrolách zmlúv so súčasnými dopravcami a žalobe, ktorú mesto podalo pre viaceré porušenia zmluvy o MHD v ostatných rokoch. Samospráva na zasadnutí avizovala, že podľa zákona nie je možné detaily žaloby sprístupniť verejnosti, na nahliadnutie ju však sprístupní mestským poslancom.
„Poslanci, keďže rozhodujú o veciach vo verejnom záujme, by určite mali mať možnosť vedieť, že čo konkrétne vlastne mesto žaluje. A my sme sa to dodnes nedozvedeli,“ skonštatovala Javorčíková.
Posledným bodom zasadnutia, ktorý sa týkal verejnej dopravy, bola dlhodobá stratégia mesta v oblasti MHD. Poslanci chceli hovoriť o vyhotovení štúdie uskutočniteľnosti založenia mestského dopravného podniku či stave trolejbusovej infraštruktúry a návrhoch na jej ďalší rozvoj. O budúcnosti verejnej dopravy budú poslanci nakoniec diskutovať najskôr na Komisii MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť.
Na mimoriadnom zasadnutí MsZ vystúpil aj občiansky aktivista a iniciátor petičnej akcie za zlepšenie MHD Matej Bučko. Diskusiu poslancov o verejnej doprave označil za posun a skonštatoval, že debata o dlhodobých víziách a cieľoch doposiaľ chýbala.
„Napriek tomu, že mesto vynakladá viac ako deväť miliónov eur na MHD, tak ju aktívne neriadi. Iba sa pozerá, či funguje alebo nefunguje. Potrebujeme, aby prevzalo iniciatívu. Na to, aby sme z MHD urobili atraktívnu alternatívu voči automobilovej doprave, potrebujeme, aby mesto malo zadefinovanú víziu a aby sa k tejto vízii prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj približovalo,“ poznamenal Bučko.