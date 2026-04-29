POZOR, MEDVEĎ: Pohyboval sa blízko obľúbeného náučného chodníka
Medveď sa tam podľa samosprávy pohybuje v skorých ranných hodinách a neskoro večer.
Autor TASR
Liptovská Teplička 29. apríla (TASR) - Obec Liptovská Teplička v okrese Poprad upozorňuje na pohyb medveďa hnedého v blízkosti náučného chodníka Okolím Liptovskej Tepličky. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že šelmu zaregistrovali v časti malého okruhu, Matejovho prameňa a okolia a tiež na Uhlárovej ulici na lúkach za futbalovým ihriskom.
Medveď sa tam podľa samosprávy pohybuje v skorých ranných hodinách a neskoro večer. „Preto zvýšte opatrnosť a vyhnite sa pohybu v týchto lokalitách v uvedenom čase,“ upozorňuje obec.
Medveď sa tam podľa samosprávy pohybuje v skorých ranných hodinách a neskoro večer. „Preto zvýšte opatrnosť a vyhnite sa pohybu v týchto lokalitách v uvedenom čase,“ upozorňuje obec.